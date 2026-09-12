Trump advirtió que una guerra por Malvinas sería “un desastre potencial”

Donald Trump advirtió este sábado que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas sería un “desastre potencial”.

En su gira por Dublín, el presidente de Estados Unidos señaló ante periodistas que podría resolver la disputa territorial en caso de que alguno de los países pidiera su ayuda.

En plena aumento de la tensión con Londres por Malvinas, EE.UU. aprobó la venta de cuatro helicópteros militares a la Argentina



“Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo”, afirmó Trump.

El mandatario estadounidense remarcó que la Argentina y el Reino Unido son dos países que actualmente están “enfadados” entre sí. A fines de agosto, Trump sugirió que podría retirar el apoyo estadounidense a la soberanía británica sobre las Islas.

El presidente de EE.UU. recordó que, cuando era niño, los británicos “entraron y se apoderaron de ellas”, en referencia a las Islas, aunque puso en duda que Londres estuviera dispuesto a repetir una operación de ese tipo en la actualidad.

“(Los británicos) Tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros problemas que resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos hablamos de semanas en barcos”, enfatizó el mandatario estadounidense.

Las nuevas declaraciones de Trump se producen pocos días después que Milei anunciara una batería de medidas para reforzar el reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas.

A partir de los avances del proyecto petrolero offshore en Malvinas de Sea Lion, el Presidente anunció envío al Congreso de una reforma legislativa para endurecer las sanciones contra las empresas nacionales y extranjeras que participen de la explotación hidrocarburífera en las Islas e instruyó a la Cancillería a avanzar en ese sentido con nuevas denuncias.

“Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, advirtió Milei en su discurso.

Desde entonces, el Gobierno argentino inició procesos sancionatorios contra 60 sujetos -jurídicos y humanos- por estar vinculados a actividades hidrocarburíferas ilegales en las Islas Malvinas, mientras impulsó una denuncia penal contra las mencionadas Navitas y Rockhopper -entre otras- por operar con licencias ilegítimas sobre el archipiélago.

TN