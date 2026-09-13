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Sobre RN 11

Un diputado chaqueño chocó su auto de frente con un camión

El legislador nacional fue asistido en el lugar y los médicos confirmaron que no sufrió lesiones.

Por El Litoral

Domingo, 13 de septiembre de 2026 a las 10:35

El diputado nacional por el peronismo, Aldo Leiva, sufrió un accidente automovilístico este fin de semana en la Ruta Nacional 11, al norte de la ciudad chaqueña de Resistencia, donde su auto Toyota Camry chocó contra un camión Scania.

El frente del vehículo que conducía el legislador resultó completamente destruido; sin embargo, Leiva salió ileso, según informó en un comunicado.

"Agradecer a Dios por mi estado de salud y transmitirles tranquilidad; me encuentro bien y estoy realizándome los chequeos correspondientes luego del siniestro vial que tuve esta tarde", expresó Leiva en un comunicado que difundió ayer en sus redes sociales.

Asimismo, el legislador chaqueño señaló que fue "un momento de mucha preocupación, pero gracias a Dios nadie resultó herido" y agradeció también a "quienes me llamaron, me escribieron y se preocuparon".

Medios locales informaron que el diputado, de 63 años, fue examinado por personal médico en el lugar del accidente, donde se le realizó además un test de alcoholemia, que resultó negativo.

Clarín

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