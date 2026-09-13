El Papa León XIV recibió a una delegación de la CGT que le expuso la situación del país

El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, y el co-secretario de la organización sindical, Cristian Jerónimo, encabezaron una delegación de la CGT que fue recibida este sábado por el Papa León XIV en el Vaticano para exponer al Sumo Pontífice la compleja crisis socioeconómica que atraviesa el país.

La reunión con los dirigentes sindicales se desarrolló en el marco del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti sobre diálogo socioambiental Norte-Sur. En ese contexto, los representantes gremiales analizaron el avance de la inteligencia artificial y su impacto directo en las condiciones del mercado laboral.

La central obrera advirtió que las nuevas tecnologías no deben quedar bajo el dominio exclusivo de las empresas sin la participación de los trabajadores. El cónclave contó además con la presencia de Alejandro Gramajo por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) y Daniel Funes de Rioja por el sector industrial.

La delegación argentina detalló el deterioro social, la pérdida del poder adquisitivo, la precarización laboral y las deudas de los hogares. Frente al diagnóstico, el León XIV reclamó modelos de desarrollo más humanos y solidarios para proteger a los sectores más vulnerables.

"El Papa llegará a una Argentina con mucha tristeza", como consecuencia de "un ajuste extremadamente severo", puntualizó Martínez según la Agencia Noticias Argentinas, sobre el gobierno de Javier Milei, mientras que el Santo Padre pidió avanzar hacia modelos de desarrollo "más humanos, sostenibles y solidarios".

El Sumo Pontífice también destacó la necesidad de proteger especialmente a quienes corren riesgo de quedar excluidos. El encuentro y las declaraciones fueron especialmente relevantes ya que tuvieron lugar poco antes de la visita del Santo Padre a la Argentina en noviembre, entre el 8 y el 11 de ese mes, en el marco de una gira regional que también incluirá a Uruguay y Perú.

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