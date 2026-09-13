Encontraron muertos a cuatro pescadores y buscan a un quinto tras el vuelco de una lancha

Cuatro hombres murieron tras el vuelco de una lancha en la Laguna del Monte, en el partido bonaerense de Guaminí, y los equipos de rescate continúan buscando al quinto ocupante de la embarcación. El último cuerpo encontrado fue el de José Antonio Bianchi, de 52 años, quien trabajaba como guía de pesca.

El hallazgo de Bianchi se produjo este domingo durante el operativo desplegado en la laguna. Del procedimiento participan efectivos de la Superintendencia de Seguridad Siniestral, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil.

Las otras tres víctimas identificadas son José Domingo Carrizo, de 84 años, de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71, de Capital Federal; y José Luna, de 70.

El accidente ocurrió cuando los cinco hombres se encontraban en una embarcación y, por circunstancias que todavía son investigadas, la lancha perdió estabilidad y dio una vuelta de campana en medio de la laguna.

Todos los ocupantes terminaron en el agua y se inició un amplio operativo para localizarlos. Las tareas tuvieron que ser interrumpidas durante la noche por la falta de iluminación y fueron retomadas durante las primeras horas del domingo.

Con el hallazgo de Bianchi, son cuatro las víctimas fatales confirmadas y queda una sola persona desaparecida, cuya identidad todavía no fue informada oficialmente.

La causa quedó a cargo de la UFIJ N°3 de Trenque Lauquen y fue caratulada como “averiguación causales de muerte”. En paralelo, la Policía Comunal de Guaminí ordenó la suspensión de las actividades de pesca en el sector de la Laguna del Monte hasta nuevo aviso.

TN