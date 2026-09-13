Milei vuelve a EE.UU. tras cancelar el viaje al Reino Unido

El presidente Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos para participar de un foro sobre libertad económica, instituciones democráticas y seguridad estratégica. La actividad está prevista para el miércoles 23 de septiembre en Nueva York y representará su visita número 18 al país desde que asumió en diciembre de 2023.

El anuncio se conoció días después de la cancelación del viaje que el mandatario tenía previsto realizar a Reino Unido a fines de octubre, en medio de una escalada de tensión diplomática por la soberanía de las Islas Malvinas.

La presencia de Milei fue confirmada por la Fundación Federalismo y Libertad, organizadora del encuentro junto al Instituto Republicano Internacional (IRI). La convocatoria tendrá a Citi como anfitrión y el acceso será exclusivamente mediante invitación.

La agenda de Javier Milei en Nueva York

El foro fue denominado Valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica y contará con la participación de intelectuales, académicos, empresarios, inversores, organizaciones civiles y representantes de centros de estudios de Estados Unidos y América Latina.

Milei será el principal orador y expondrá su visión sobre la economía de mercado, el funcionamiento de las instituciones y los desafíos geopolíticos que enfrenta la región.

También abordará la relación bilateral entre la Argentina y Estados Unidos, con especial atención al papel de ambos países en las cadenas globales de suministro, los recursos críticos y la seguridad hemisférica.

Según adelantaron los organizadores, durante la jornada se analizará cómo la libertad económica y el fortalecimiento institucional pueden contribuir a la prosperidad, enfrentar la influencia de regímenes autoritarios y ampliar la integración del continente.

El viaje volverá a exhibir la prioridad que Milei le asignó a su vínculo con Washington. Desde el inicio de su gestión participó de encuentros de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), mantuvo reuniones con el presidente Donald Trump y se entrevistó con empresarios tecnológicos e inversores.

La cancelación del viaje al Reino Unido

La nueva visita a Estados Unidos se confirmó luego de que el Gobierno suspendiera la gira que Milei planeaba realizar por Londres durante octubre. La Casa Rosada no explicó oficialmente los motivos de la decisión, pero el cambio se produjo en medio del recrudecimiento de la disputa con Reino Unido por las Malvinas.

El mandatario tenía previsto brindar una conferencia en la Universidad de Oxford y mantener reuniones con empresarios británicos. En principio, la agenda no contemplaba un encuentro con el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham.

La cancelación ocurrió después de que Milei anunciara nuevas medidas contra empresas involucradas en la explotación de recursos naturales en las islas. El Gobierno inició actuaciones para sancionar a unas 60 compañías y promovió denuncias contra petroleras vinculadas con el proyecto Sea Lion.

En paralelo, las autoridades británicas reafirmaron su posición sobre el archipiélago y aseguraron que mantendrán su despliegue defensivo. El propio Trump se refirió a la escalada y sostuvo que un eventual conflicto entre la Argentina y Reino Unido sería un “desastre potencial”, aunque se mostró dispuesto a intervenir para intentar acercar a las partes.

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