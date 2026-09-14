Sueños Compartidos: condenaron a José López y a los hermanos Schoklender y absolvieron a Julio De Vido

El Tribunal Oral Criminal (TOC) N°5 absolvió al exministro de Planificación Federal Julio de Vido en la causa Sueños Compartidos, y condenó a los exfuncionarios kirchneristas José López y Abel Fatala y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender a penas de menos de tres años.

También fueron absueltos Carlos Castellano, exfuncionario del Ministerio de Planificación; Daniel Freidin, exasesor de Fatala; y Daniel Nasif y Karina Nasif, exfuncionarios provinciales de Santiago del Estero.

Las últimas palabras de los acusados

Este lunes, la audiencia comenzó con las últimas palabras de los acusados, una instancia que comenzó pasadas las 9.20 y finalizó antes de las 10. El tribunal dio a conocer el veredicto por la tarde.

Entre los nueve acusados están los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, apoderados de la fundación; el exministro de Planificación, Julio De Vido; el exsecretario de Obra Pública, José López; y el exsubsecretario de ese organismo, Abel Fatala. También están imputados los exfuncionarios Daniel Alfredo Nasif, Silvia Karina Nasif, Claudio Freidin y Carlos Castellano. Hebe de Bonafini estuvo procesada, pero murió en 2022.

Daniel Alfredo Nasif agradeció al tribunal y destacó que durante todos estos años siempre estuvo “a derecho” y a disposición de la Justicia. También aseguró que nunca tuvo intención de perjudicar al Estado ni participó de delito alguno. “Confío en que el tribunal valore mi situación y ponga fin al proceso”, expresó.

Silvia Karina Nasif afirmó que nunca participó de ningún delito y que actuó de buena fe. “Esto es muy angustiante”, manifestó. Freidin, en tanto, decidió no hacer uso de la palabra y se limitó a agradecer el acompañamiento de sus abogados defensores. Castellano tampoco hizo uso de sus últimas palabras.

Por su parte, el único que habló el viernes fue Sergio Schoklender. Agradeció a sus abogados, defendió el alcance del programa de viviendas y, al pasar, aludió a la expresidenta Cristina Kirchner: “No voy a decir, como decía la loca, que la historia me va a absolver”. De Vido, López, Pablo Schoklender y Fatala no hicieron uso de la palabra.

La Fiscalía pidió penas de hasta seis años de prisión y el decomiso de $206 millones. El juicio oral se desarrolló en seis meses.

La causa

La causa investigó la ruta del dinero que el gobierno de Cristina Kirchner envió entre 2008 y 2011 a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas sociales. En ese período se giraron cerca de $900 millones para el programa Sueños Compartidos.

La acusación sostiene que unos $206 millones fueron desviados. Parte de ese dinero, según la investigación, habría terminado en empresas vinculadas a los hermanos Schoklender, que eran los apoderados del programa.

Las obras se llevaron adelante en distintos puntos del país, entre ellos la ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero, Rosario y Ezeiza. Sin embargo, muchas casas no llegaron a construirse y también hubo trabajadores que no cobraron sus salarios o a quienes no se les hicieron los aportes correspondientes.

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que existió un esquema coordinado entre funcionarios nacionales y los responsables de Sueños Compartidos. Según el fiscal Velasco, los hermanos Schoklender accedieron a obras mediante contrataciones directas y luego parte de los fondos habría sido desviada.

TN