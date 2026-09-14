Los bancos estiman que ya refinanciaron más de 500 mil créditos a morosos

Las entidades bancarias calculan que ya refinanciaron más de 500 mil préstamos en situación de irregularidad, de acuerdo con las declaraciones informadas por los propios bancos al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Según estimaciones de la consultora EcoGo, estas reestructuraciones alcanzaron a cerca de 386.000 personas durante julio, lo que representa un 6,5% del total de deudores morosos del sistema si se incluye la cartera del sector fintech.

En paralelo, las plataformas financieras y proveedores no bancarios señalan que iniciaron contactos con unos 2 millones de clientes para renegociar deudas.

Un porcentaje de esos usuarios ya suscribió planes de pago, mientras que el resto continúa en etapas de negociación, un universo de operaciones sobre el cual el BCRA aún no cuenta con datos consolidados de manera oficial.

Debate por la intervención regulatoria y la mora en el sistema



El avance de los acuerdos privados se da en medio del debate político e institucional por el nivel de endeudamiento familiar.

El presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Javier Bolzico, valoró la dinámica de renegociación directa entre las partes y afirmó que los entendimientos alcanzados son "prueba de que el sistema funciona sin intervención del Estado".

Un estudio conjunto de EcoGo y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral reveló que la proporción de titulares de créditos en mora alcanzó al 26,6% en julio, en tanto que la irregularidad medida por monto total representó el 18% del saldo crediticio.

Frente a este escenario, bloques de la oposición buscan unificar distintas iniciativas legislativas para implementar esquemas de alivio a las deudas de hogares y empresas.