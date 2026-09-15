La Side tendrá una carrera para profesionalizar a sus agentes

A fuerza de decretos, Javier Milei moldea el Estado y destina dinero sin problemas para ello. El gobierno creará el Estatuto para el Personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side) con el que buscará “profesionalizar” a aquellas personas que desempeñan tareas en la Side.

En lo que parece otro intento por emular a la CIA o Homeland Security, apuntan a que el cuerpo esté integrado, según indicaron, “los mejores perfiles, despolitizados” y ”preparados para defender los intereses de la República Argentina”. Pocos días atrás, el Gobierno volvió a ampliar el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia de Estado. Lo hizo a través del mismo Decreto de Necesidad y Urgencia que anunció Javier Milei en la cadena nacional realizada el 3 de septiembre para referirse a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

En julio, el presidente dictó el DNU 594/2026, que amplió en $ 49.261 millones el presupuesto de la Side. De ese total, $ 7.466 millones correspondían a gastos reservados. Con los $ 30.519 millones incorporados ahora, las dos últimas modificaciones suman alrededor de $79.780 millones adicionales para el organismo en menos de dos meses.

El Secretario de Inteligencia de Estado, Cristian Auguadra, indicó: “Vamos a crear el Cuerpo de Inteligencia de la Nación conformado por los mejores perfiles de Argentina. Una reforma estructural para sentar las bases de este Cuerpo profesional, moderno y al servicio permanente de los intereses de los argentinos”.

Ese nuevo estatuto comenzará a implementarse partir del 1 de enero de 2027. Los anuncio en realidad no implicarán que el personal actual deba reingresar ni que las carreras comiencen desde cero, sino que la Side “aprobará un régimen de transición que reconocerá años de servicio, formación y antecedentes”.

Al parecer, toda la calidad institucional para trabajadores del Estado que el gobierno descartó desde los inicios de su gestión, no correría para los trabajadores de la Side. El Estatuto reconoce “estabilidad para el personal de planta permanente, remuneración, capacitación, licencias, asistencia social, jubilación, ascensos, igualdad de oportunidades y mecanismos de reclamo”.

Desde el oficialismo justifican el decreto asegurando que “durante décadas” los servicios de Inteligencia sufrieron “las consecuencias de la improvisación, la degradación institucional y la ausencia de una política a largo plazo”.

Auguadra sostuvo que la reconstrucción del Sistema de Inteligencia Nacional no consiste solamente en modernizar estructuras, sino en recuperar una capacidad esencial del Estado argentino. En ese sentido, remarcó que la tarea comenzará por la selección de hombres y mujeres idóneos, íntegros y altamente capacitados.

“La República Argentina vuelve a construir una Inteligencia de Estado a la altura de su historia, de sus desafíos y de su futuro”, concluyó.

Página 12