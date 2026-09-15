ATE le exigió un examen médico a Milei para saber si está “apto” para gobernar

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) pedirá una exámen médico para saber si el presidente Javier Milei se encuentra "apto" mentalmente para ejercer el cargo.

La decisión la anunció el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien aseguró que "LOS DESEQUILIBRIOS DEL PRESIDENTE SON MUY EVIDENTES!!!" por lo que "no hace falta ser un profesional de la medicina para saber que Javier Milei PADECE ALGÚN TIPO DE PSICOSIS".

A través de una publicación en su cuenta de la red social X, el sindicalista sostuvo que "la salud (del mandatario) no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a LA CAPACIDAD PARA EJERCER SU CARGO".

Por lo tanto, consideró "inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir NUMEROSOS REQUISITOS y uno de ellos sea atravesar un EXAMEN MÉDICO PREOCUPACIONAL, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado".

En ese sentido, marcó: "Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. ES UNA JODA. Además es muy peligroso porque en el caso de Milei, es quien encabeza la administración pública nacional".

A continuación, aclaró: "Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen GOLPISTAS O DESTITUYENTES, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer SI SE ENCUENTRA APTO PARA EJERCER TAN ALTA FUNCIÓN".

Y advirtió: "Porque si no lo fuera, las consecuencias jurídicas serían gravísimas y la mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos".

Para concluir, insitió: "Tenemos que avanzar en una iniciativa legal que permita exigir también EXAMEN PSICOFÍSICOS A TODOS LOS CARGOS ELECTIVOS a partir del año que viene"

Y cerró: "Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. NO NOS PUEDE VOLVER A PASAR".

ATE no es el único que hizo pública su preocupación por la salud del jefe de Estado. El pasado jueves 30 de julio la vicepresidenta, Victoria Villarruel, expresó en su cuenta de X: "Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior".

Noticias Argentinas