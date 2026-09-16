Se aceleró la inflación mayorista al 2,1% en agosto y acumuló una suba de 29,8% en un año

La inflación mayorista de agosto se aceleró al 2,1% y arrojó una variación de 29,8% contra el mismo mes del último año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Esto se dio como consecuencia de la suba de 2,1% en los “Productos nacionales” y de 2,9% en los “Productos importados”.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Petróleo crudo y gas”, con 0,71 puntos porcentuales (p.p.), “Productos agropecuarios” (0,25 p.p), “Alimentos y bebidas” (0,17 p.p), “Productos refinados del petróleo” (0,14 p.p) y “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,10 p.p.).

De esta manera, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) volvió a registrar un alza en su indicador, marcando el nivel más alto desde mayo de este año (2,5%).

En el acumulado del año, desde enero hasta agosto, el IPIM registró un alza de 19,1% contra el mismo período de 2025.

La inflación mayorista venía en un sendero bajista desde abril de este año, cuando registró un alza de 5,2%, para ceder en mayo (2,5%), junio (1,1%) y julio (0,8%) que fue celebrada por el Gobierno por haber arrancado con cero.

Comparado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el IPIM se ubicó por encima de la inflación minorista: quedó 0,4 puntos porcentuales (p. p.) por encima del IPC de agosto (1,7%).

En cuanto al índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIM) el indicador mostró un aumento de 2,3% en el mismo período, que se explica por la suba de 2,2% en los “productos nacionales” y de 3% en los “productos importados”.

Asimismo, el índice de precios básicos del productor (IPP) registró un aumento de 2,3% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 4,6% en los “Productos primarios” y de 1,3% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

Como es recurrente, el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo un posteo en sus redes donde detalló cuáles fueron los principales factores que potenciaron la aceleración del IPIM en agosto.

Agencia NA