Cambia la Libreta AUH para acreditar los certificados de salud y escolaridad

El Ministerio de Capital Humano informó que la acreditación de los controles de salud y escolaridad para cobrar el 20% retenido de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a realizarse de forma automática para los titulares de entre 5 y 17 años. Los ministerios de Salud y la Secretaría de Educación remitirán la información a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a través de un sistema de intercambio de datos entre organismos.



El nuevo esquema alcanza a los titulares de la AUH con hijos de 5 a 17 años. Según precisó Capital Humano, “los datos sobre el cumplimiento de ambas condicionalidades” serán enviados a ANSES por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación.



La información se transmitirá “a través de un sistema de intercambio seguro entre organismos”, de acuerdo con el comunicado. El mecanismo reemplaza la entrega de certificados en papel para validar los controles sanitarios y la regularidad escolar requeridos para acceder al porcentaje retenido de la prestación.



El Ministerio sostuvo que la modificación busca “simplificar y facilitar las gestiones a la ciudadanía”. De todos modos, aclaró que si el cruce automático no logra comprobar los datos de un titular, se mantendrá la posibilidad de presentar la documentación presencialmente ante ANSES.



Con el procedimiento anterior, las familias debían completar la libreta de la AUH con la certificación de los controles de salud y la constancia de escolaridad. Para ello, era necesario obtener la firma de los establecimientos sanitarios y educativos y luego presentar el formulario ante ANSES.