Bullrich compartió una canción de Lali tras sus críticas al Gobierno

Patricia Bullrich volvió a generar repercusión en redes sociales luego de publicar un video en el que se la ve trabajando en su despacho mientras suena una canción de Lali Espósito.

La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado eligió el tema “No me importa”, que forma parte del repertorio de la cantante, y acompañó la publicación con una frase de la canción: “Sé que todos los ‘peros’ tienen un porqué”.

El video fue publicado horas después de que Bullrich expresara públicamente su malestar por los cambios en materia de discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027. La dirigente cuestionó que no hubiera sido informada previamente sobre las modificaciones y sostuvo que el tema no había sido discutido en la mesa política del oficialismo.

Entre las modificaciones planteadas en el proyecto aparecen cambios en el régimen de prestaciones para personas con discapacidad y una derogación parcial de la Ley de Emergencia en Discapacidad. También se prevén modificaciones a la Ley 24.901, que regula las prestaciones básicas de atención integral.

La elección de una canción de Lali Espósito generó especial atención debido al histórico enfrentamiento público entre la artista y Javier Milei. La disputa comenzó en 2023, luego de las PASO, y tuvo nuevos capítulos durante 2024, cuando Lali lanzó “Fanático”, canción interpretada como una respuesta a las críticas del Presidente.

El propio Milei se refirió posteriormente al video de Bullrich y buscó quitarle importancia a la elección musical. Según informó Infobae, sostuvo que “es una tontería mayúscula politizar el arte” y afirmó que, después de la polémica, escuchó algunas canciones de Lali y le gustaron.

El episodio se produjo en un contexto de tensiones dentro del oficialismo por el tratamiento del Presupuesto 2027 y, particularmente, por las modificaciones vinculadas al sistema de discapacidad.

Infobae