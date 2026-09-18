Por “desavenencias insalvables” Facundo Moyano se quedó sin abogados

Por “desavenencias insalvables” en la estrategia de defensa, los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina renunciaron a la representación de Facundo Moyano en la causa donde el sindicalista está imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegal de la libertad en un contexto de violencia de género.



La renuncia fue presentada en las últimas horas ante la fiscal Florencia Nocerez, a cargo de la investigación por la que Moyano estuvo preso casi 20 horas.



Una de las últimas presentaciones que habían hecho Gascón y Molina como abogados de Moyano fue un pedido para modificar la medidas por las que se le prohibió tomar contacto con Candela Arizaga, su novia.



Los letrados solicitaron “reevaluar la subsistencia, alcance o eventual modificación de las medidas restrictivas dispuestas respecto de mi asistido, ponderándose integralmente el estado actual de la investigación y, particularmente, el resultado de la prueba producida con posterioridad a su imposición, de conformidad con los principios de inocencia, progresividad, razonabilidad, proporcionalidad, necesidad y mínima restricción que gobiernan el sistema cautelar”.



Pero la Justicia, según informaron a la prensa metropolitana este viernes fuentes con acceso al expediente, decidió no modificar las medidas restrictivas ordenadas en su momento.