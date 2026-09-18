Renunció hace tres meses pero Adorni mantiene la custodia y un auto oficial

Casi tres meses después de renunciar como jefe de Gabinete, Manuel Adorni continúa utilizando un vehículo oficial que acumula multas millonarias y mantiene una custodia de las fuerzas federales, según verificó la prensa metropolitana. El exfuncionario se acerca a horas decisivas, ya que este miércoles vence la prórroga que la Justicia le concedió para que explicara su evolución patrimonial en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.



La historia del vehículo en el que se traslada a diario plantea dos preguntas: por qué continuó afectado a la Jefatura de Gabinete después de que Adorni dejó de ocupar ese cargo el 27 de junio, y quién se hace cargo de las multas de tránsito que acumuló en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires desde que ya no es funcionario. Son más de 50 infracciones que identificó el diario La Nación, en su mayoría por exceso de velocidad, por un monto acumulado que supera los $10 millones, según los registros públicos consultados.



Se trata de un vehículo Toyota SW4 modelo 2022 que, según el informe de dominio del Registro de la Propiedad Automotor, pertenece al Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur). El ente público que actualmente preside Daniel Scioli cedió el vehículo a la Jefatura de Gabinete durante la gestión de Guillermo Francos.