Diego Santilli evitó la polémica con Patricia Bullrich: “Los temas nuestros los hablamos el martes”

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, buscó bajar el tono a la discusión interna con Patricia Bullrich dentro de La Libertad Avanza. La senadora había cuestionado al Gobierno por no conocer las modificaciones incorporadas a las partidas de Discapacidad del Presupuesto 2027.

Santilli aseguró que las diferencias dentro del oficialismo se discuten en la mesa política en Casa Rosada. “Los temas nuestros los hablamos el martes”, afirmó ante la prensa.

El funcionario explicó que Bullrich participó de la última reunión, aunque tuvo que retirarse antes de que terminara. “Nosotros tenemos una mesa de trabajo los martes. En esa mesa hablamos de los temas”, señaló.

Luego, entre risas y con una comparación, Santilli sostuvo que las discusiones del Gobierno deben darse puertas adentro. “Es como en el fútbol, en el vestuario hablamos”, expresó.

Bullrich había manifestado su malestar por no haber sido informada sobre los cambios en las partidas destinadas a Discapacidad. Además, publicó en sus redes sociales un video acompañado por una canción de Lali Espósito, artista enfrentada públicamente por Javier Milei.

Consultado sobre si la situación podía afectar el tratamiento legislativo del oficialismo, Santilli aseguró que el Gobierno continúa trabajando para avanzar con la ley que se debate en Diputados.

“Con Martín Menem y el equipo de Salud se está haciendo un trabajo y estamos aproximándonos a una definición. A partir de ellos vendrán las respuestas”, sostuvo.