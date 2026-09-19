Investigan si el chofer de un empresario fallecido falsificó su testamento

Una pesada denuncia expuso una posible falsificación del testamento de un empresario agropecuario de 82 años de la localidad santafesina de Armstrong que, 60 días antes de fallecer, dejó toda su herencia a su chofer y asistente. Se trata de Norberto Santilli, que murió a finales de julio del año pasado en Rosario, cuyos bienes tendrían una valuación de seis millones de dólares.



La presentación judicial se radicó el año pasado, pero tuvo debate en una audiencia en los Tribunales provinciales de Cañada de Gómez el 11 de septiembre, donde el juez penal de primera instancia Álvaro Campos, por pedido del fiscal Juan Pablo Baños, inscribió como bienes litigiosos –por seis meses– todos los inmuebles de Santilli.



El escrito fue presentado por Celia Santilli, prima hermana de Norberto, quien se exhibió como única heredera legítima. Fue patrocinado por los abogados Pablo Morosano, Ángelo y Lucio Rossini, y cuenta con la declaración del escribano de confianza del empresario fallecido, con quien mantuvo un vínculo durante 30 años.



Santilli murió el 31 de julio de 2025. No tuvo hijos ni hermanos. Se casó, enviudó y posteriormente tuvo una relación con una mujer por 20 años –ella tenía una hija de una relación anterior–, aunque luego se separó.



En el documento, la prima hermana indicó que en febrero de 2025, es decir, meses antes del deceso, consultó a su escribano de confianza –cuyo testimonio consta en varias partes del texto– los pasos a seguir para despedir a Agustín M., su chofer y asistente, con quien aparentemente tenía un vínculo “tenso” y con quien estaba “muy disconforme”. En la conversación entre ambos, Norberto apuntó que primero quería revocarle los permisos para manejar sus vehículos y luego desvincularlo laboralmente.



Norberto Santilli conocía a Agustín, ya que antes de ser su chofer había trabajado en una cooperativa de Armstrong del empresario. El 30 de mayo de 2025 firmó en una escribanía de Cañada de Gómez que le dejaba todo a él.