Detuvieron a una mujer por una estafa millonaria: la encontraron con 95 hormas de queso

Una mujer fue imputada por estafar a una quesería por una suma millonaria en Mar del Plata. La captura se concretó tras un allanamiento ordenado al comprobarse que las transferencias no impactaban en los registros de la firma.



El procedimiento derivó de la denuncia formalizada el pasado 11 de septiembre por un representante de la empresa afectada. La presentación judicial se radicó ante la UFIJ N.º 10, con la intervención del fiscal Luis Ferreyra y del Juzgado de Garantías N.º 1 de Mar del Plata.



La maniobra fraudulenta quedó al descubierto tras el reclamo presentado por otro cliente de la zona de Necochea y Quequén. El comprador alertó a los responsables de la firma sobre los insólitos precios bajos a los que la mujer vendía los quesos.



La advertencia del comerciante motivó una auditoría sobre la última operación y las transacciones anteriores de la clienta. Durante la verificación, los encargados comprobaron que ninguno de los pagos realizados había impactado efectivamente en las cuentas bancarias de la empresa.



A partir de la información aportada por la quesería, los efectivos policiales identificaron a la mujer y establecieron la ubicación de su domicilio. Con la correspondiente orden judicial, las fuerzas de seguridad ejecutaron el registro de la vivienda en Necochea.



Durante el procedimiento en el inmueble, las autoridades secuestraron 95 piezas de queso de distintos tipos y la suma de $ 11.400 en efectivo. Asimismo, se incautaron tres teléfonos celulares, una balanza, un rollo de bolsas y un cuaderno con anotaciones.



