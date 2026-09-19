Desbarataron el plan de dos presos para matar a una fiscal

Una investigación de la DDI de San Isidro permitió desarticular un presunto plan criminal que habría sido organizado desde dos cárceles bonaerenses. Según los investigadores, dos presos planeaban asesinar a la fiscal María Paula Hertrig, titular de la UFI de Boulogne, y también habían amenazado a integrantes de su familia.



Los acusados fueron identificados como Martín Darío Rettori, de 42 años, alojado en el sector de máxima seguridad de la Unidad 31 de Florencio Varela, y Ariel Ernesto Libertini, de 47, detenido en la Unidad 21 de Campana.



La causa terminó con los dos hombres detenidos



Los dos hombres habían sido detenidos luego de una denuncia presentada el 26 de agosto, en la cual una de las víctimas había advertido que los delincuentes utilizaban un método que consistía en duplicar las llaves de vehículos que quedaban estacionados en una cochera.



De acuerdo con la investigación, posteriormente utilizaban esas copias para identificar los domicilios de los propietarios y cometer entraderas.



Tras los arrestos, ambos fueron trasladados a distintos establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, pese a encontrarse separados, los investigadores detectaron que habrían mantenido contacto y comenzado a organizar una represalia contra la fiscal que había intervenido en el expediente.



Según fuentes vinculadas al caso, los dos presos utilizaban WhatsApp para comunicarse y planificar el ataque. Los investigadores detectaron que conocían los movimientos de Hertrig y que incluso contaban con fotos de la funcionaria, su pareja y otros integrantes de su familia.



“Ahora voy por la hija de p… de la fiscal, y le mando una corona, una corona de muerto”, habría dicho uno de los acusados durante una de las comunicaciones interceptadas.



En otro tramo de la conversación, también habría hecho referencia a los vehículos que utilizaba la funcionaria y amenazado con atacarla a tiros.

Quién es la fiscal

María Paula Hertrig es la funcionaria judicial que, según la investigación, se convirtió en el blanco del presunto ataque que estaban preparando los dos detenidos. Actualmente se desempeña como fiscal de la UFI de Boulogne.



Su nombre había cobrado notoriedad recientemente a raíz de otra causa: Hertrig intervino en la investigación por la muerte de Ernestina Pais, ocurrida a fines de junio en San Isidro. La mujer fue atropellada por una formación del Tren de la Costa cuando intentaba atravesar las vías con su vehículo.