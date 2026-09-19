Kicillof encabezó su lanzamiento federal y dejó un mensaje en la interna

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cerró este sábado el encuentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Avellaneda con una convocatoria a organizar una alternativa nacional frente al gobierno de Javier Milei y dejó una definición dirigida hacia la discusión interna del peronismo: “No me interesa una construcción a control remoto”.



Ante militantes y dirigentes llegados desde distintos puntos del país, Kicillof buscó mostrar al MDF como una estructura en expansión territorial y con capacidad para articular debates programáticos.



La actividad tuvo lugar en medio de nuevas tensiones dentro del Partido Justicialista bonaerense. En los días previos, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, había cuestionado a Kicillof y lo acusó de dividir al PJ.



En su discurso, el gobernador reivindicó las administraciones peronistas y kirchneristas. “El pueblo argentino vivía mejor con Perón, con Néstor y con Cristina. Había más derechos”, afirmó. En ese punto, vinculó su postura con la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Por eso Cristina está injustamente presa: para intentar callarnos, disciplinarnos y condicionarnos”.



Kicillof sostuvo que el desafío inmediato es construir “una opción nacional, una salida, un lugar mejor adonde ir”. “Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa que nos deje terminar con este modelo, pero, sobre todo, que nos permita empezar una etapa distinta”, manifestó.