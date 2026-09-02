Se descompensó el "Pity" Álvarez y fue trasladado por el SAME: se suspendió la audiencia

Cristian "Pity" Álvarez se descompensó en el juicio donde es juzgado por el crimen de Cristian Díaz en 2018 y fue trasladado por el SAME hasta el Hospital Fernández, por lo que se suspendió la audiencia.

Este miércoles se desarrollaba una nueva audiencia del debate, pero en medio de la jornada las autoridades judiciales dieron aviso al sistema de emergencias por una descompensación que sufrió el músico.

De esta manera, según se pudo saber, el artista fue trasladado por el SAME y la audiencia se suspendió hasta el próximo lunes 7 de septiembre en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con la prensa, Sebastián Queijeiro, uno de los defensores del ex líder de Viejas Locas e Intoxicados, sostuvo que Pity se encuentra acompañado por su hermana y reiteró que sufre "problemas de consumo".

"No es que lo quiera poner en el lugar de víctima pero hay un Estado ausente. La hermana lo asiste para cocinar porque él es un peligro", expresó el letrado.

Por otro lado, Fernando Burlando, abogado de una de las hijas de Cristian Maximiliano Díaz, se refirió a la posibilidad de que la contraparte solicite una curatela: "Hay acciones o conductas que me permiten en principio descartar esa situación. No me parece mal que un cuerpo médico evalúe al imputado".

El músico se habría drogado antes del comienzo de la quinta audiencia del juicio por el crimen de Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano.

Los médicos constataron que el paciente padeció un pico de presión y glucosa alta en la sala, donde se quedó dormido durante diez minutos apenas ingresó.

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