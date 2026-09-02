El Senado busca el dictamen del super-Rigi

El Senado avanzará este miércoles con el debate del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi), conocido como “super-Rigi”, una iniciativa impulsada por el Gobierno que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados. El plenario de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General fue convocado para las 13 y podría dejar habilitado el tratamiento del proyecto en el recinto de la Cámara alta.

El plenario será encabezado por Agustín Monteverde (LLA), titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En paralelo, fuentes cercanas a la senadora porteña Patricia Bullrich anticiparon que buscarán una nueva sesión del Senado para el próximo 10 de septiembre.

Qué establece el super-Rigi

La iniciativa contempla beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales, además de garantías de estabilidad por unos 30 años, para inversiones de al menos US$1.000 millones en industrias consideradas “del futuro” o todavía no desarrolladas en el país.

Entre los principales beneficios, el proyecto propone reducir el impuesto a las Ganancias al 15% y establecer una amortización acelerada de las inversiones: 60% durante el primer año y 20% en cada uno de los dos años siguientes.

También contempla certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y contribuciones patronales, con una alícuota única del 10%.

Los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal, mientras que los dividendos tributarán una alícuota del 7%, que se reducirá al 3,5% luego de cuatro años de adhesión al régimen.

Además, se plantea la exención de derechos de importación, la eliminación de derechos de exportación y la supresión de restricciones y cupos para operar.

En cuanto a las divisas, el proyecto establece una disponibilidad progresiva de los dólares provenientes de las exportaciones. A partir de los tres años, los inversores podrán disponer del 100% de esas divisas.

Los Cambios

El proyecto aprobado por Diputados incorporó, a propuesta de la bancada del MID de Oscar Zago y Eduardo Falcone, un programa de desarrollo de proveedores locales. La iniciativa establece que el 20% de la inversión deberá destinarse a contrataciones de bienes o servicios en el país.

Ahora, los senadores analizan incorporar una cláusula para que dentro de las compras nacionales solo sean aceptados los bienes transables.

Otro de los cambios en estudio está relacionado con los proyectos que requieran un uso extremadamente elevado de energía, como la instalación de centros de datos. En esos casos, cuando el consumo pueda impactar en el servicio energético del municipio o la región donde se instale la empresa, los proyectos deberán contemplar su propio autoabastecimiento energético.

Los pedidos de la oposición dialoguista

La oposición dialoguista busca avanzar también con iniciativas propias, más allá de los proyectos incluidos en la agenda del presidente Javier Milei.

Este miércoles, a propuesta del radical Eduardo Vischi, se analizará la creación de un Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes (Riir), en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Economías Regionales.

El proyecto del radicalismo busca otorgar beneficios fiscales a medianas empresas que realicen inversiones productivas por un mínimo de US$12 millones durante los dos primeros años de vigencia del régimen.

Los incentivos estarán destinados a inversiones de medianas empresas vinculadas con el agro, la industria y los servicios, con el objetivo de ampliar su capacidad operativa e incorporar tecnología.

Por otra parte, las senadoras aliadas Flavia Royón, de Salta, y Sonia Rojas Decut, de Misiones, impulsan proyectos relacionados con presupuestos mínimos de protección ambiental aplicables a un marco regulatorio de los mercados de carbono.

La agenda del Gobierno en el Senado

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, se reunió el lunes con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para analizar las prioridades del Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional.

Además, el oficialismo deberá coordinar con Santilli su presencia en el recinto para brindar su informe de gestión, tal como establece la Constitución Nacional.

“Argentina está avanzando hacia una nueva etapa, con un Gobierno que ordena las cuentas, genera confianza y sienta las bases para recuperar el crecimiento, atraer inversiones y crear más oportunidades para todos”, señaló Abdala.

TN