La CGT espera reunirse con el Papa León XIV durante su visita a la Argentina

A pocos días de la visita del papa León XIV a la Argentina, la CGT saca pecho y difundió el sábado la foto del encuentro que tuvieron dos de sus dirigentes con el Sumo Pontífice el sábado pasado en el Vaticano. En el marco de un encuentro internacional, pudieron verlo y llevarle algunas de las preocupaciones como el trabajo, la situación de los jubilados y el endeudamiento de las familias. No confirmaron si consiguieron una audiencia en Argentina, pero dejaron un mensaje sugestivo: "Nos volveremos a encontrar, esta vez en nuestra Patria".

El encuentro con León XIV fue en el marco del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte-Sur. Participaron de la Confederación General del Trabajo (CGT), Cristián Jerónimo (vidrios), cosecretario general, y Gerardo Martínez (UOCRA), el "canciller" de la central. Según contó Jerónimo este sábado, le llevaron las preocupaciones de la central "y la necesidad de recuperar la esperanza". También mencionó como uno de los temas "la importancia de volver a construir puentes y recuperar el diálogo, aun entre quienes pensamos diferente".

León XIV visitará el país entre el 8 y el 11 de noviembre con una agenda apretada. Llegará desde Uruguay y realizará actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba, dos puntos centrales de la agenda prevista para la visita papal. Se esperan actividades multitudinarias. En Buenos Aires, uno de los puntos previstos es el Monumento de los Españoles, ubicado en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, en Palermo.

Jerónimo contó que también visitaron la tumba del papa Francisco, con quien tuvieron una relación cercana y lo visitaron en más de una oportunidad. La intención es mantener una relación similar con León XIV o lo más cercana posible. Lo ven como un aliado por la cercanía de sus planteos con los de la CGT.

"Desde el movimiento obrero tenemos la responsabilidad de defender el trabajo, la justicia social y la dignidad de nuestra gente, pero también de ayudar a reconstruir la esperanza en una Argentina que tiene todo para salir adelante", sostuvo Jerónimo.

Dónde dormirá el Papa León XIV en Argentina

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, confirmó que León XIV se alojará durante su gira en la Nunciatura Apostólica, que funciona como embajada de la Santa Sede en la Argentina y está ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.

El itinerario completo de la visita todavía no fue difundido y se prevé que pueda conocerse a mediados de septiembre, con los lugares precisos y los horarios correspondientes a cada actividad.

Además, García Cuerva señaló que el Papa podría utilizar el papamóvil en algunos momentos de su recorrido, lo que suma nuevos desafíos para la planificación de los operativos de seguridad.

Cómo será el operativo de seguridad por la visita del Papa

El Gobierno nacional trabaja de manera coordinada con las distintas jurisdicciones para garantizar la seguridad durante la visita de León XIV. El dispositivo contempla la participación de fuerzas federales, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, la provincia de Buenos Aires y las demás provincias involucradas en el recorrido.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, explicó que el trabajo comenzó hace tiempo y que a fines de junio un equipo de seguridad del Vaticano realizó una primera avanzada para recorrer los posibles lugares incluidos en la agenda.

La funcionaria también anticipó el armado de comandos unificados y explicó que será necesario reforzar la presencia de las policías provinciales en rutas y controles. El objetivo es coordinar el despliegue de seguridad durante las distintas etapas de la visita del Papa León XIV a la Argentina.

Ámbito