Marcha de la bronca: masiva movilización y pedido de paro general

La Marcha de la Bronca, convocada por dirigentes del Frente de Izquierda contra el gobierno de Javier Milei, se realizó el sábado en Plaza Congreso y avanzó hacia Plaza de Mayo. La movilización, que arrancó alrededor de las 15.30 bajo la consigna “Organizar la bronca para derrotar a Milei”, reunió a dirigentes políticos y sindicales, organizaciones de derechos humanos, agrupaciones estudiantiles y socioambientales, entre otros sectores.

La cabecera de la columna estuvo integrada por organismos de derechos humanos, entre ellos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, seguidos por agrupaciones estudiantiles, socioambientales y la Coordinadora de Jubilados de los Miércoles. Detrás se ubicaron las organizaciones de trabajadores y las fuerzas políticas que convocaron a la movilización.

Uno de los principales reclamos estuvo dirigido a la Confederación General del Trabajo (CGT). En el documento leído durante la movilización, los organizadores exigieron que la central sindical impulse “un nuevo paro general” como parte de “un verdadero plan de lucha nacional”.

En el texto también hicieron referencia a “la bronca de un pueblo que ve cómo los poderosos se reparten el país, compran voluntades y pretenden gobernar con las cartas marcadas”. Además, cuestionaron a los gobernadores, a quienes calificaron como “cómplices de este gobierno de ultraderecha”.

Según plantearon los organizadores, en las provincias se mantienen “salarios estatales y docentes por debajo de la pobreza”, mientras que también denunciaron recortes en salud y educación y precarización del empleo público. “En sus provincias descargan el ajuste contra el pueblo trabajador”, señalaron.

Las declaraciones de Christian Castillo, Myriam Bregman y Nicolás Del Caño

El diputado bonaerense Christian Castillo afirmó durante la movilización: “Se está juntando la gente para la Marcha de la Bronca: para derrotar a Milei, sus cómplices y todo su plan. Necesitamos la huelga general para hacerlo”.

Por su parte, Myriam Bregman, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), sostuvo que la convocatoria “demuestra que sobran las ganas de pelear” y que existe “una necesidad de organizarse y canalizar la bronca contra este gobierno y sus cómplices”.

Bregman también planteó que la movilización debe ser el comienzo de un proceso para reclamar a las organizaciones sindicales “un paro nacional activo y un plan de lucha rumbo a la huelga general”.

“Somos claros: hoy nos hicimos oír, pudimos unir lo que otros dividen y expresar que hay fuerzas para enfrentar el ajuste de Milei y sus cómplices”, afirmó la dirigente.

En tanto, Nicolás Del Caño cuestionó a la dirigencia política que plantea que “hay que esperar hasta el 2027”. Según sostuvo, esos dirigentes “viven de rosca y se nota que no les aprieta el zapato”.

El operativo de seguridad durante la movilización

El Ministerio de Seguridad confirmó que aplicaría el protocolo antipiquete en las inmediaciones del Congreso y Plaza de Mayo. Para el operativo, se dispusieron vallados en ambos puntos.

La movilización tuvo como destino final Plaza de Mayo, donde los dirigentes de las organizaciones convocantes leyeron el documento oficial frente a los manifestantes.

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