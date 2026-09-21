El Vaticano confirmó la agenda de León XIV en la Argentina

A menos de dos meses para la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, se conoció la agenda completa del jefe de la Iglesia Católica en el país, del 8 al 11 de noviembre. El sumo pontífice se alojará en la Nunciatura apostólica, Palacio Fernández Anchorena, en Recoleta.
La recorrida incluye al Teatro Colón, la UCA, la cárcel de Devoto y el Cottolengo Don Orione, entre otros escenarios, con presencias en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
La llegada del papa a la Argentina será luego del viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre. El jefe de la Iglesia Católica aceptó la invitación de los respectivos Jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de esos países.
El Papa visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre.
La agenda completa del papa León XIV en la Argentina
Lunes, 9 de noviembre de 2026
BUENOS AIRES – CLAYPOLE – BUENOS AIRES
09:15
VISITA A LOS TRABAJADORES Y CLIENTES DEL “PEQUEÑO COTTOLENGO DON ORIONE DE CLAYPOLE”
Saludo del Santo Padre
11:30
SANTA MISA en el “Monumento de los Españoles”
Homilía del Santo Padre
16:10
Conociendo el mundo laboral en la Universidad Católica de Argentina
Discurso del Santo Padre
17:30
ENCUENTRO CON LÍDERES DE COMUNIDADES CRISTIANAS Y TRADICIONES RELIGIOSAS en el “Palacio San Martín”
Discurso del Santo Padre
18:45
CELEBRACIÓN DE LAS VÍSPERAS CON LOS OBISPOS ARGENTINOS Y LOS EQUIPOS SINODALES en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.
Homilía del Santo Padre
19:45
Cena con los obispos en la casa del arzobispo.
Martes, 10 de noviembre de 2026
BUENOS AIRES - CÓRDOBA - BUENOS AIRES
07:30
Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires a Córdoba
09:00
Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Córdoba “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella”
10:00
Santa misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.
Homilía del Santo Padre
15:15
ENCUENTRO CON OBISPOS, SACERDOTES, DIÁCONOS, RELIGIOSAS Y RELIGIOSAS, SEMINARIOS Y PASTORALES en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
Discurso del Santo Padre
16:55
Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Córdoba hacia Buenos Aires.
18:10
Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery”
20:15
VIGILIA CON LOS JÓVENES en el “Monumento de los Españoles”
Discurso del Santo Padre
Miércoles, 11 de noviembre de 2026
BUENOS AIRES – LUJÁN – LIMA
08:00
VISITA AL COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL DE BUENOS AIRES
Saludo del Santo Padre
10:00
SANTA MISA en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján
Homilía del Santo Padre
13:30
Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional “Ministero Pistarini” de Buenos Aires.
14:00
Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires a Lima.
TN