El Vaticano confirmó la agenda de León XIV en la Argentina

A menos de dos meses para la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, se conoció la agenda completa del jefe de la Iglesia Católica en el país, del 8 al 11 de noviembre. El sumo pontífice se alojará en la Nunciatura apostólica, Palacio Fernández Anchorena, en Recoleta.

La recorrida incluye al Teatro Colón, la UCA, la cárcel de Devoto y el Cottolengo Don Orione, entre otros escenarios, con presencias en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La llegada del papa a la Argentina será luego del viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre. El jefe de la Iglesia Católica aceptó la invitación de los respectivos Jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de esos países.

El Papa visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre.

La agenda completa del papa León XIV en la Argentina

Lunes, 9 de noviembre de 2026

BUENOS AIRES – CLAYPOLE – BUENOS AIRES

09:15

VISITA A LOS TRABAJADORES Y CLIENTES DEL “PEQUEÑO COTTOLENGO DON ORIONE DE CLAYPOLE”

Saludo del Santo Padre

11:30

SANTA MISA en el “Monumento de los Españoles”

Homilía del Santo Padre

16:10

Conociendo el mundo laboral en la Universidad Católica de Argentina

Discurso del Santo Padre

17:30

ENCUENTRO CON LÍDERES DE COMUNIDADES CRISTIANAS Y TRADICIONES RELIGIOSAS en el “Palacio San Martín”

Discurso del Santo Padre

18:45

CELEBRACIÓN DE LAS VÍSPERAS CON LOS OBISPOS ARGENTINOS Y LOS EQUIPOS SINODALES en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.

Homilía del Santo Padre

19:45

Cena con los obispos en la casa del arzobispo.

Martes, 10 de noviembre de 2026

BUENOS AIRES - CÓRDOBA - BUENOS AIRES

07:30

Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires a Córdoba

09:00

Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Córdoba “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella”

10:00

Santa misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

Homilía del Santo Padre

15:15

ENCUENTRO CON OBISPOS, SACERDOTES, DIÁCONOS, RELIGIOSAS Y RELIGIOSAS, SEMINARIOS Y PASTORALES en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

Discurso del Santo Padre

16:55

Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Córdoba hacia Buenos Aires.

18:10

Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery”

20:15

VIGILIA CON LOS JÓVENES en el “Monumento de los Españoles”

Discurso del Santo Padre

Miércoles, 11 de noviembre de 2026

BUENOS AIRES – LUJÁN – LIMA

08:00

VISITA AL COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL DE BUENOS AIRES

Saludo del Santo Padre

10:00

SANTA MISA en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján

Homilía del Santo Padre

13:30

Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional “Ministero Pistarini” de Buenos Aires.

14:00

Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires a Lima.

TN