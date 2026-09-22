Ley de Financiamiento Universitario: la Justicia intimó al Gobierno a actualizar salarios y becas

El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, intimó al Gobierno nacional a actualizar los fondos destinados a las universidades en el marco del cumplimiento de la Ley de Finaciamiento Universitario.

El magistrado determinó que la gestión de Javier Milei no acató lo precisado en la medida cautelar vigente que incluye la actualización de becas y salarios.

Por lo tanto, estableció un plazo máximo de cinco días para que el oficialismo cumpla la disposición que fija un aumento salarial al personal docente y no docente de las casas de altos estudios y una suba en el presupuesto destinado a las becas.

Cormick advirtió que si el oficialismo continua sin acatar la normativa, se colocarán multas económicas diarias. Para cumplir con la ley, el incremento salarial debe ser del 33%.

Hace unas semanas, el juez no había hecho lugar a la solicitud de la administración libertaria que pidió levantar la cautelar porque sostuvo que el acuerdo firmado en junio no era suficiente para demostrar que el conflicto entre las partes se había solucionado.

Al mismo tiempo había intimado al Estado a puntualizar y documentar, en un tiempo de tres días desde su notificación, el nivel de cumplimiento al que se había llegado.

Hoy el magistrado resolvió que la información presentada por el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, no alcanza para acreditar que la medida cautelar haya sido cumplida.

Desde la política, el diputado Esteban Paulon recordó en su cuenta de la red social X: "Hace UN AÑO exigimos el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario. Denuncié en la justicia a Milei, Francos, Torrendel, Adorni, Álvarez y Santilli por incumplimiento de deberes de funcionario público" y marcó: "Siguen sin cumplir! Hoy la justicia pone un poco de racionalidad en este debate".

"Señores del gobierno, CUMPLAN LA LEY!", cerró.

En la misma línea, el presidente del Frente Renovador, Diego Giuliano, subrayó: "Otro paro más en la UNR. Otra semana en la que docentes y no docentes tienen que reclamar por salarios básicos y por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario".

"Quieren desgastar la educación pública, lo nacional, lo que es de todos y todas. Pero vamos a seguir defendiendo una universidad que forma, investiga y abre oportunidades", aseveró.

Desde el ámbito educativo, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), resaltó: "Es una excelente noticia. Algo que habíamos solicitado desde el CIN en el marco de la causa ante el incumplimiento de la cautelar que está firme, y estábamos esperando resolución".

Por lo tanto, "esperamos que el Gobierno nacional haga lo que debe hacer y cumpla con lo dispuesto por el juez en los plazos estipulados. Vamos a seguir con mucha responsabilidad, como hasta ahora, y con mucha firmeza, hasta que la ley se cumpla integralmente, como corresponde".

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