Quinta de Olivos: ATE anunció la reincoporación de los 12 trabajadores que habían sido despedidos

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comunicó la reincorporación de 12 trabajadores que habían sido despedidos de la Quinta de Olivos tras la salida del Gobierno nacional de Belén Agudiez, quien se desempeñaba como subsecretaria de Planificación General y era una pieza clave del entorno de la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

"ATE consiguió la reincorporación de les compañeres despedidos en Olivos", celebró el sindicato mediante un comunicado en su cuenta de la red social X.

Y remarcó que "la organización y la lucha colectiva dieron resultado", ya que, "les compañeres vuelven a sus puestos de trabajo".

A raíz de lo sucedido, hizo hincapié en que "frente a cada injusticia necesitamos ser cada vez más quienes nos organizamos en ATE para defender nuestros derechos".

Sobre el proceso de reincoporación, según ATE los empleados serán distribuidos entre la Casa Rosada y las oficinas de Presidencia en Avenida 25 de mayo al 600 a fin de reordenar el esquema de trabajo luego de los cambios en la estructura de seguridad.

Qué pasó con la seguridad de Olivos

El jueves pasado, el oficialismo anunció una modificación clave en el esquema de seguridad de la Quinta de Olivos, la cual implicó que Casa Militar concentre todas las tareas relacionadas con la protección de Javier Milei y su círculo.

La medida provocó el desplazamiento de 15 personas y el desarme de la estructura que hasta ese entonces administraba la residencia presidencial, con un plazo de 60 días para finalizar los movimientos de personal.

De quién depende Casa Militar

Casa Militar depende del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez. De ahora en adelante, su personal tendrá "la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia".

La institución militar ya tenía a cargo parte de la seguridad del jefe de Estado. Ahora, con el cambio, pasó a hacerse cargo de todas las funciones.

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