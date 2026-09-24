Presentaron la canción oficial para la visita del Papa León XIV a la Argentina

La Iglesia presentó la canción oficial para la visita del Papa León XIV al país. Se trata de una composición que fue seleccionada por jurado y difundida por la Conferencia Episcopal Argentina.

“La venida del papa a la Argentina ya tiene canción”, anunció la Iglesia a través de sus redes sociales.

León XIV visitará el país entre el 8 y el 11 de noviembre. En su comunicado, desde la Iglesia convocaron a los argentinos a prepararse para la llegada del pontífice “con alegría y esperanza”.

Letra completa de “Argentina con el papa León”

Argentina, caminando con esperanzas, intentando

ser iglesia, ser camino hacia la paz.

Nuestros santos nos animan y con la Virgen de Luján hoy decimos:

¡Bienvenido todo el mundo, en esta mesa hay lugar para todos!

Caminando juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminando juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Hoy la Iglesia no descansa, testimonio y alabanza;

el que sufre es la piedra angular para edificar nuestra iglesia.

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos!, ¡hay lugar para todos!

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Argentina con León.



