Volvió a subir la nafta

Luego de que las demás marcas de combustible del mercado, Axion, Puma y Shell, anunciaran subas en los precios de los combustibles, YPF informó que a incrementó el valor de sus combustibles, tanto nafta como gasoil, un 1% promedio en todo el país.



La empresa, que concentra el 55% del mercado minorista de combustibles, había realizado su último aumento en forma general meses atrás, el 14 de mayo pasado.



La confirmación se da en medio de una nueva escalada en el precio internacional del petróleo, con valores que este viernes rondaron los USD 97 dólares y el jueves superó los 105 dólares por barril.



“Esta actualización se realiza en el marco del esquema de buffer de precios que la compañía implementa desde abril y mantiene vigente ante la extensión del conflicto en Medio Oriente y su impacto en el precio internacional del crudo”, dijeron desde la petrolera.



La empresa que comanda Horacio Marín agregó que desde su implementación, ese esquema le permite sostener el “acuerdo honesto con los consumidores, evitar trasladar la volatilidad a los precios locales y acompañar la evolución de la demanda en un entorno de libre mercado”.



“En ese marco, YPF continuará aplicando su sistema de micropricing, mediante el cual realiza ajustes específicos según variables de oferta y demanda, la competencia, franjas horarias, corredores y zonas geográficas, con el objetivo de adecuar sus precios a las particularidades de cada mercado y mejorar la eficiencia comercial de su red”, dijeron desde la empresa de mayoría estatal.



Si se toman precios promedio en la Ciudad de Buenos Aires estos serían incrementos: Nafta Súper, de $2.059 pasó a $2.079; Infinia, de $2.275 pasa a $2.297; D500: $2.155 pasa a $2.176; Infinia Diesel: de $2.345 pasa a $2.368