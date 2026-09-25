Condenaron a 26 y 19 años de prisión a los asesinos del exPuma Federico Aramburu

El Tribunal en lo Penal de París sentenció este viernes, tras más de once horas de deliberación, a 26 años de prisión a Loïk Le Priol, hallado culpable del asesinato del ex Puma Federico Martín Aramburu en 2022. Además, Romain Bouvier fue condenado a 19 años de cárcel por intento de asesinato, según informó el medio francés L’Equipe. El jurado descartó la premeditación, la legítima defensa y un trastorno mental; la fiscalía había pedido 27 años.



El asesinato de Federico Martín Aramburu, ex integrante de Los Pumas, entró este 25 de septiembre en su instancia final ante la Justicia francesa. El ex rugbier argentino murió a los 42 años tras recibir diez disparos en el bulevar Saint Germain, en París, durante la madrugada del 19 de marzo de 2022, luego de una pelea en un bar del Barrio Latino.



La Corte de lo Penal de París resolvió la responsabilidad y las penas para los tres acusados. La fiscalía había pedido 27 años de prisión para Loïk Le Priol, señalado como autor de los disparos mortales, y 20 años para Romain Bouvier, quien también abrió fuego contra Aramburu. Ambos habían pertenecido al Groupe Union Défense (GUD), una organización estudiantil de ultraderecha disuelta en 2024. Finalmente le dieron un año menos de lo exigido por falta de premeditación. En tanto, la ex pareja de Le Priol, Lyson Rochemir, fue absuelta del cargo de complicidad en intento de asesinato, pero declarada culpable de obstrucción a la justicia. Recibió una pena de tres años de prisión, con 30 meses de suspensión.



Aramburu había viajado a la capital francesa junto a su amigo y ex compañero de Biarritz, el neozelandés Shaun Hegarty, para asistir al partido entre Francia e Inglaterra por el torneo de rugby Seis Naciones. De madrugada, ambos se sentaron en la terraza del bar Le Mabillon para celebrar un acuerdo comercial, donde se encontraban Le Priol, Bouvier y otras personas. La investigación estableció que hubo consumo de alcohol e insultos entre ambos grupos, antes de que se produjera una pelea. El personal de seguridad intervino y los dos rugbiers se retiraron del lugar. Sin embargo, la acusación sostuvo que los acusados los buscaron después a bordo de un Jeep conducido por Rochemir, entonces pareja de Le Priol.



Según la reconstrucción divulgada durante el juicio, Bouvier disparó cuatro veces y dos proyectiles alcanzaron a Aramburu. Le Priol llegó poco después y efectuó seis tiros; cuatro impactaron en el argentino, dos de ellos con consecuencias mortales. Aramburu no estaba armado.