Dólares abajo del colchón

La demanda de dólares experimentó una leve baja en agosto: los argentinos compraron más de USD 2.800 millones, lo que se traduce en una reducción de casi USD 500 millones respecto al monto registrado en julio. Así se desprende del último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA).



“En agosto, las ‘Personas Humanas’ realizaron compras netas de billetes sin fines específicos por USD 2.463 millones. En cuanto a la cantidad de personas que operaron, 1,7 millones de individuos compraron billetes (compras brutas por USD 2.853 millones), mientras que unos 734 mil vendieron (ventas brutas por USD 390 millones). Además, registraron egresos netos por transferencias de divisas sin fines específicos por USD 469 millones”, detalló el reporte Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario.



Cabe destacar que en julio, las compras brutas de personas físicas habían ascendido a USD 3.319 millones, el valor más elevado de 2026 y el mayor desde octubre de 2025, un mes en el que se adquirieron USD 4.731 millones en un contexto de turbulencia previo a los comicios.



Tras el máximo registrado en septiembre del año anterior, la demanda inició un camino descendente.