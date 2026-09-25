Mauricio Macri reapareció con un acto del Pro y cuestionó a Milei

Luego de que en Pro blanquearan que aún están “lejos de un acuerdo electoral”, Mauricio Macri encabezó este viernes un acto de Pro en Jujuy, después de tres meses sin declaraciones públicas de índole política. El expresidente combinó elogios y cuestionamientos al Gobierno, especialmente en materia económica. Incluso dijo que el superávit fiscal, eje central de la gestión de Javier Milei, es de “baja calidad”.



“Todavía falta mucho por hacer”, señaló Macri. Valoró el “equilibrio macroeconómico”, pero enseguida dijo que la inflación debe bajar “a un dígito anual”, que debe haber un mayor acceso al crédito, un menor riesgo país y mayores obras de infraestructura.



Esto último se logra con un “superávit fiscal de calidad”, dijo. Y agregó: “El Presidente lo logró con mucha audacia, muy rápido, algo inédito en la historia argentina, yo creo que en la historia de la humanidad. Pero todos sabemos que es de baja calidad porque si el presupuesto no puede incluir mantener la infraestructura que tenemos y construir nueva, es que está mal hecho el presupuesto”.



“También faltan buenos equipos”, lamentó. Mencionó que es un ítem que le ha mencionado “varias veces” a Milei. “Pero no tuvimos eco”, indicó. Una de esas ocasiones fue pública: Macri cuestionó la designación de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete. “Hay que coordinar y armar siempre más y más equipo. Eso lo ha distinguido al Pro. Y por eso el Pro donde gobernó, ¿qué sucedió? La gente vive mejor”, afirmó.



Asimismo, recordó que el partido apoyó a La Libertad Avanza tanto en el balotaje de 2023 como estos casi tres años en el Congreso.



En el cierre, dijo: “Venimos por lo que corresponde, que es hacer grande la Argentina, una Argentina que pueda incluir a todos”. Así, modificó el lema de Milei, quien suele decir que hará a “Argentina grande nuevamente”, en alusión, a su vez, al eslogan del presidente estadounidense, Donald Trump.



Por su parte, Fernando de Andreis, secretario general de Pro y alter ego del exmandatario, dijo que Milei es quien está “llevando adelante” el “derrumbe del populismo” y aseguró que, en las cuestiones en las que estén de acuerdo con el Gobierno, seguirán “acompañando”. Pero matizó: “Nosotros no nos sentimos cómodos solamente con esa demolición. Nosotros nos sentimos más cómodos con la construcción”.



Martín Goerling, jefe del bloque Pro en el Senado, se refirió a las elecciones presidenciales de 2027: “No tengo dudas de que el Pro el año que viene va a ser protagonista en la Argentina. Liderando un frente electoral para continuar con la transformación de la Argentina o acompañando un gran frente electoral”. El senador es uno de los dirigentes que preferiría construir un armado diferenciado del Gobierno y con un candidato presidencial propio del espacio.



La de este viernes fue una nueva escala de la gira federal “Próximo Paso” con la que el líder de Pro viajó por distintos puntos del país a lo largo del año, en tren de exhibir músculo político y arengar a la dirigencia partidaria. El acto de este viernes corresponde a la región noroeste de la Argentina y apunta a las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero.