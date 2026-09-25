El Gobierno apelará el fallo que le dio cinco días para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario

El Gobierno nacional apelará la resolución del juez Martín Cormick que le dio cinco días para cumplir de manera total con la medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación será realizada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, consideró que el Ejecutivo todavía no acreditó el cumplimiento total de la cautelar y advirtió que podría aplicar multas por cada día de demora. La medida alcanza los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, relacionados con salarios y becas estudiantiles.

La postura del Gobierno

Funcionarios que siguen el expediente sostienen que el Ejecutivo ya cumplió con la medida cautelar y que esa posición fue informada y acreditada ante la Justicia. Ese será uno de los principales argumentos que llevará el Gobierno ante la Cámara.

La apelación no modifica la vigencia de la cautelar original, que quedó firme después de las instancias judiciales correspondientes. La medida fue dictada por Cormick en diciembre de 2025 y dispone la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795.

El conflicto y el Presupuesto 2027

La disputa judicial se desarrolla en paralelo con la discusión del Presupuesto 2027. Según trascendió, el Gobierno analiza modificar las partidas destinadas a las universidades nacionales durante el debate parlamentario y negociar esos cambios con rectores y bloques legislativos.

El proyecto enviado contempla $7,349 billones para funcionamiento, inversión y programas especiales, pero el Consejo Interuniversitario Nacional plantea necesidades cercanas a $11 billones; un monto que Nación no prevé aceptar.

Mientras continúa la disputa, las universidades y los gremios mantienen medidas de fuerza y ratificaron la Marcha Federal Universitaria prevista para el 15 de octubre.

Con información de TN.



