Le dieron la libertad al femicida que estuvo más de 20 años escondido

Ramón Ángel Abregú mató a su pareja embarazada de cuatro balazos en la ciudad fueguina de Río Grande. Fue en enero de 2000. En septiembre de ese año, fue condenado a 20 años de cárcel.



Pero, cuando llevaba cumpliendo pocos meses de la pena, se escapó y no se supo nada más de él. Hasta octubre de 2023, cuando se presentó ante la Justicia para exigir su liberación. Ahora, en las últimas horas, la Justicia se la dio.



Sí, por voto de la mayoría, el Tribunal Superior de Justicia de Tierra del Fuego declaró extinguida por prescripción la acción penal en su contra y dispuso su sobreseimiento. Además, ordenó su inmediata liberación.



Según confirmaron los medios fueguinos, la liberación de Abregú fue firmada por los jueces Sergio Diéguez, Javier Muchnik y María del Carmen Battaini, quienes lo hicieron a favor de la medida; Ernesto Löffler votó en minoría.



Según consideraron, el período transcurrido entre la condena y la finalización de la condición de prófugo, no hubo actos con capacidad legal para interrumpir el plazo de prescripción del caso.



Sí, quedó libre porque la acción penal sentenciada se extinguió. Es decir, el caso terminó prescribiendo. A pesar de que el imputado cumplió una pena mínima en prisión.



El homicidio de su esposa



Abregú asesinó a su esposa, que estaba embarazada, el 23 de enero de 2000, cuando ingresó a un consultorio de una clínica de Río Grande y la ejecutó de cuatro disparos.



En septiembre de ese año, la Justicia lo encontró culpable de “homicidio simple en concurso ideal con aborto preterintencional en concurso real con tenencia de arma de guerra sin la debida autorización”, y le decretó una pena de 20 años de cárcel.



Pero, a mediados de febrero de 2001 se fugó de la unidad penitenciaria donde estaba detenido. Logró escapar hacia Chile escondido en un camión, a través del Paso Fronterizo San Sebastián.



Desde allí, reingresó al país para refugiarse en el extremo noreste y este de la provincia de Salta.