Daniel Osvaldo permanece en terapia intensiva y “lúcido”

Daniel Osvaldo fue internado de urgencia en el Hospital de Llavallol a raíz de una infección que obligó a los médicos a realizarle una biopsia, según confirmaron a Infobae fuentes cercanas al ex futbolista. Su familia comunicó que “está bien y lúcido”.



El músico fue asistido en el centro médico, donde pudieron limpiar la infección, y desde entonces permanece aislado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de la clínica con pronóstico reservado. “Está esperando estudios”, aclararon desde el entorno familiar.



Días antes de la internación, Osvaldo se encontraba activo en su faceta artística: tenía programado un show para el 31 de octubre en el Café Berlín junto a su banda, y llevaba adelante un ciclo de entrevistas para el diario Olé.



Alejado de las canchas, el exfutbolista, que vive en Banfield, se volcó a la música desde su retiro definitivo en 2020. Como cantante y guitarrista se mantuvo al frente de su banda, Barrio Viejo, realizando diferentes shows en el país.



Además tuvo una etapa de fuerte exposición mediática por su vida personal, cuando se separó de la cantante Jimena Barón, con quien comparte un hijo, y de su exnovia Gianinna Maradona, hija de Diego Maradona. En 2024 se había expresado acerca de sus problemas sobre la depresión y las adicciones y contó que estaba realizando tratamientos psiquiátricos. “Mi vida se me está yendo de las manos”, expresó en ese momento.



Con doble ciudadanía argentina e italiana, Osvaldo desarrolló una carrera futbolística de alto nivel en Europa y Argentina. Surgido de las inferiores de Huracán en 2005, pronto emigró a Italia, donde pasó por Atalanta, Lecce, Fiorentina y Bologna antes de dar el salto al Espanyol de Barcelona, donde anotó 20 goles en 44 partidos y se consolidó como uno de los delanteros más temidos de La Liga. En 2011, la Roma lo contrató por alrededor de 15 millones de euros: en la Loba disputó 56 partidos y convirtió 27 tantos, la etapa más prolífica de su carrera.



Tras su paso por Southampton en la Premier League, Dani Stone vistió las camisetas de Juventus e Inter de Milán en calidad de cedido, y ganó la Serie A 2013-14 con la Vecchia Signora. Luego regresó a la Argentina para jugar en Boca Juniors, con quien se consagró campeón del torneo local en 2015 y de la Copa Argentina. Cerró su trayectoria profesional en el Porto y con un breve retorno al Xeneize antes de disputar sus últimos partidos en Banfield, en 2020. A lo largo de su carrera acumuló 272 partidos oficiales y 88 goles como profesional, según datos de Transfermarkt. También fue internacional con la selección de Italia, con quien disputó 14 partidos y anotó 4 goles.