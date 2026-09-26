Massa envió un mensaje de unidad a la interna de la oposición

Sergio Massa, en dos actos partidarios en el interior del país, volvió a mostrarse como un “arquitecto de la unidad” de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.



Así lo dejaron en claro los referentes del Frente Renovador que lo secundaron en actividades proselitistas en el nordeste argentino y en el sur de la provincia de Buenos Aires. En ese marco, Massa pidió “construir propuestas con mirada federal” y “trabajar por la unidad del peronismo y de los argentinos”.



La reunión regional del NEA, realizada en Resistencia contó con referentes de Chaco, Corrientes y Misiones, y el presidente del partido y diputado nacional, Diego Giuliano, quien sostuvo que el espacio debe enfrentar un modelo que definió como orientado a una minoría. “Tenemos que resistir a este proyecto de país extranjerizante, proyecto para una minoría de argentinos cada vez más ricos y una mayoría cada vez más pobre”, afirmó, y agregó que “hay 20 millones de argentinos con deudas y Milei nos llevó a esta situación de desgarro de la matriz productiva de la Argentina”.



“El Frente Renovador tiene el mejor candidato para resolver los problemas de la Argentina”, sostuvo Giuliano en alusión a Sergio Massa.