YPF confirmó que aumentará la nafta y el gasoil un 1% desde este sábado

YPF informó que a partir de las cero horas de este sábado aumentará un 1% promedio los precios de la nafta y el gasoil en todo el país.

La novedad llega después de que el barril de petróleo Brent, que es la referencia para el mercado argentino, se acomodara por encima de los US$100. Esa situación había llevado al resto de las petroleras privadas a aumentar sus valores en surtidor mientras que la compañía de mayoría estatal se mantuvo expectante por unos días.

“Esta actualización se realiza en el marco del esquema de buffer de precios que la compañía implementa desde abril y mantiene vigente ante la extensión del conflicto en Medio Oriente y su impacto en el precio internacional del crudo”, indicó la compañía en un comunicado.

La petrolera estatal indicó que desde el buffer de precios permite sostener un acuerdo honesto con los consumidores y evita trasladar la volatilidad a los precios locales, al tiempo que acompaña la evolución de la demanda en un entorno de libre mercado.

“YPF continuará aplicando su sistema de micropricing, mediante el cual realiza ajustes específicos según variables de oferta y demanda, la competencia, franjas horarias, corredores y zonas geográficas, con el objetivo de adecuar sus precios a las particularidades de cada mercado y mejorar la eficiencia comercial de su red”, anticipó el comunicado oficial.

Al respecto, el titular de la petrolera, Horacio Marin, habló más temprano en radi Mitre y señaló: “Vamos a ir viendo cómo va el precio del petróleo y los márgenes que se están teniendo, porque esto dejó de ser algo de corto plazo”.

En la misma línea, el CEO de YPF indicó: “Algunas compañías aumentaron los precios. De cualquier manera, YPF va a ir moviendo en función de la demanda. Vamos a seguir con el proyecto que llamamos ‘’buffer’’: Yo te ayudo como me ayudás”.

“Tenemos el proyecto de micropricing, y vamos a ir viendo cómo va la oferta y la demanda. Tenemos que ir viendo cómo se mueve el mercado, que es lo lógico”, destacó Marin.

La venta de combustibles cayó por séptimo mes consecutivo

El consumo de combustibles cayó 2,19% interanual en agosto. El mes pasado se despacharon 1.389.254 metros cúbicos de nafta y gasoil. Sin embargo, en la medición mensual, las ventas crecieron un 0,57% promedio.

En lo que va de 2026, el sector solo mostró una mejora en enero, cuando se comercializaron 1.423.721 metros cúbicos. Desde entonces, las ventas acumularon siete meses consecutivos de caída, con un retroceso del 2,4%.

En agosto, se observó que el consumo de nafta y gasoil bajó en 20 jurisdicciones en la comparación interanual. Las más afectadas fueron Santa Cruz (-12,91%); Tierra del Fuego (-10,74%) y Mendoza (-9,76%).

Por el contrario, Neuquén, Córdoba, La Pampa y San Luis arrojaron resultados positivos.

TN