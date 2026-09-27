Caso Agostina Vega: las búsquedas que hizo Claudio Barrelier antes del crimen

A cuatro meses del femicidio de Agostina Vega, y luego de que la causa fuera elevada a juicio contra seis acusados, se conocieron nuevos detalles de las pruebas reunidas por la Justicia.

Según consta en el requerimiento de elevación a juicio del fiscal Raúl Garzón, la Dirección de Investigación Operativa (DIO) analizó la actividad del teléfono de Claudio Barrelier y detectó 377 registros en un sitio pornográfico entre el 6 y el 20 de mayo de 2026, pocos días antes del crimen.

Los investigadores encontraron búsquedas relacionadas con términos como “hijastra”, “padrastro”, “abuso”, “abuso sexual” y “desfloración”. De acuerdo con la acusación, las palabras “hijastra” y “padrastro” fueron utilizadas más de 100 veces.

La Fiscalía analizó estas búsquedas junto con los intentos de Barrelier de establecer contacto con Agostina a través de Instagram durante el mismo período. Para los investigadores, la coincidencia temporal entre ambos elementos forma parte de la hipótesis de que el crimen fue planificado.

Los mensajes a Agostina

El 8 de mayo, Barrelier le había enviado un primer mensaje a Agostina a través de Instagram. La adolescente no respondió.

El 15 de mayo volvió a escribirle y, esa misma noche, realizó nuevas búsquedas en el sitio pornográfico. Posteriormente, durante la madrugada del 16, mantuvo una conversación por WhatsApp con Osvaldo Fassetta, otro de los acusados.

La investigación también incorporó búsquedas realizadas el 18, 19 y 20 de mayo, entre ellas contenidos relacionados con padrastros, hijastras, abuso y violencia sexual.

Para la Fiscalía, estos elementos adquieren relevancia al ser analizados junto con el vínculo que Barrelier había construido con Agostina, a quien conocía por su relación con la madre de la adolescente.

El fiscal Garzón sostuvo en la elevación a juicio que existía una “obsesión incontrolable por la niña”, expresión que fue vinculada con los registros encontrados en el teléfono y los intentos de contacto.

Qué ocurrió el 23 de mayo

El 23 de mayo, Agostina fue hasta la vivienda de Barrelier. Según la acusación, ambos habían coincidido previamente en un partido de fútbol y posteriormente en un cumpleaños.

La Fiscalía sostiene que el acusado convenció a la adolescente para que fuera esa noche a su casa con el argumento de preparar una sorpresa para su madre.

Ese día, el teléfono de Barrelier registró una búsqueda en Uber de la dirección de Agostina. Más tarde, recibió una llamada de WhatsApp desde el teléfono de la adolescente y las cámaras registraron al acusado saliendo de su vivienda.

A las 22.55, Barrelier y Agostina ingresaron juntos a la vivienda ubicada en barrio Cofico. La adolescente no volvió a salir con vida.

La causa fue elevada a juicio

Según la elevación a juicio realizada el 10 de septiembre, la Fiscalía acusa a Barrelier de haber abusado sexualmente de Agostina y luego asesinarla por estrangulamiento. También sostiene que posteriormente ocultó y trasladó sus restos.

Además de Barrelier, fueron enviados a juicio Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani, Marianela Palmero, Matías Córdoba y Eugenia Ascarruz, acusados de distintos grados de participación y, en el caso de los cinco restantes, por encubrimiento.

Infobae