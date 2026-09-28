Milei y los terroristas: aseguró que se expulsó a 30.000 y ahora le piden explicaciones

El presidente Javier Milei sorprendió con una cifra al asegurar que la Argentina deportó a unos 10.000 “terroristas” durante 2025 y que en lo que va de 2026 ya fueron deportados otros 20.000, al apuntar durante una entrevista con el periodista Luis Majul contra la presencia de extranjeros que, según sostuvo, buscan “dinamitar el modelo argentino”. El dato generó rápidas repercusiones tanto en los medios como desde la política, desde donde surgió el primer pedido concreto de informes.

“Los 10.000 terroristas que echamos el año pasado. ¿Sabés cuántos llevamos echados este año?”, planteó Milei durante la entrevista en el programa La Cornisa, que se emite por LN+. Ante la consulta de Majul, el mandatario respondió: “Este año ya llevamos 20.000”.

El periodista, algo sorprendido por la cifra, le pidió precisiones. Milei respondió: "Son gente que se infiltran de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino”, aseguró el Presidente.

En otro tramo del intercambio, Milei vinculó esa presunta actividad con movimientos financieros contra el país y afirmó: “O sea, digamos que nos hayan hecho una corrida por 70.000 millones de dólares”.

Las declaraciones del mandatario implican, según las cifras que él mismo mencionó, un total de 30.000 personas deportadas en dos años bajo la caracterización de “terroristas”: 10.000 durante 2025 y 20.000 en lo que va de 2026.

El pedido de información de Maximiliano Ferraro

Desde la política, las afirmaciones de Milei tuvieron como primera repercusión un pedido de acceso a la información pública y otro de informes presentado por el diputado nacional Maximiliano Ferraro ante el Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones.

Ferraro reclamó que el Gobierno detalle cuántas personas fueron efectivamente expulsadas, cuántas de ellas lo fueron por causales vinculadas con el terrorismo, cuántas tienen una imputación o condena y cuántas figuran en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

“Estamos hablando de más de 27 por día en 2025 y casi 74 por día en 2026”, señaló el legislador, quien sostuvo que una afirmación de esa magnitud requiere conocer el respaldo documental.

El diputado pidió además que se informe, en cada caso, si la calificación como terrorista se realizó en el marco del RePET o de la normativa migratoria y qué información concreta sustenta esa caracterización.

El planteo incluye también un pedido para conocer si existen registros de extranjeros que hayan ingresado al país para “dinamitar el modelo argentino”, tal como afirmó Milei, y qué denuncias fueron radicadas en relación con esos casos.

Nicolás del Caño eligió la ironía

Otro diputado, Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, fue por el lado de la chicana. Se acordó del perro clonado del mandatario.

"Milei dice que deportó a 20.000 terroristas responsables del aumento de la pobreza. ¿Esto se lo dijo Conan?", posteó en sus redes.

Deportaciones: qué dice la ley

La Ley de Migraciones contempla entre las causas que pueden impedir el ingreso o la permanencia de extranjeros la participación en actos de terrorismo, además de otras causales previstas por la normativa. El RePET, en tanto, concentra información sobre personas y entidades vinculadas con actos de terrorismo y su financiamiento.

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