Varios referentes de la CGT manifestaron su preocupación por la situación previsional, durante un foro que se desarrolló en el Salón Felipe Vallese de la sede de la central obrera, con el objetivo de debatir el futuro de la seguridad social argentina.

Durante la jornada se advirtió que la Canasta Básica para un jubilado "alcanza los $1.639.508 mensuales", mientras que la jubilación mínima se ubica en $498.634 y "cubre apenas el 30,4 % de lo necesario"; asimismo, se denunció un "permanente ataque al trabajo" y se señaló que "el 56% del ajuste de 2024 fue afrontado por jubilados y trabajadores del Estado".

“Nos toca transitar una etapa muy difícil de nuestro país; debemos defender con firmeza a nuestros jubilados, hoy víctimas de políticas que buscan aislarlos y vulnerar sus derechos”, señaló el secretario de Seguridad Social de la CGT y secretario general de la Asociación Obrera Textil (AOT), Hugo Benítez, durante el primer Foro Federal Pensar la Argentina Previsional.

Por su parte, Cristian Jerónimo, uno de los miembros del triunvirato de la central obrera, indicó que hay que “trabajar fuertemente y con una mirada muy amplia" para volver a construir un proceso "virtuoso" en la Argentina: "Que le devuelvan la dignidad, los derechos, que sea inclusivo y que, por sobre todas las cosas, les dé esperanza y un futuro a los argentinos y argentinas”, agregó.

Octavio Argüello, dirigente de Camioneros y cosecretario de la CGT, manifestó que se debe "estructurar" el trabajo gremial "en defensa del futuro previsional de los trabajadores activos", "estar todos juntos y unidos para poder ser invencibles",

“Debemos recorrer el país de punta a punta y llevarle a la política lo que queremos nosotros como trabajadores, y no que ellos nos digan qué hacer”, explicó el gremialista.

En tanto, el secretario general de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), Fabián Montaño, aseveró que la seguridad social "debe garantizar que los trabajadores superen con dignidad las contingencias de la vejez" y destacó la realización del encuentro.

Durante el Foro también expuso el abogado Gabriel Yamuni, especialista en derecho laboral y previsional, quien sostuvo que el sistema atraviesa actualmente "un grave problema estructural", y graficó: “En nuestro país, necesitamos como mínimo tres aportantes activos por cada trabajador pasivo, y hoy esa relación está entre 1,7 y 2”.

También expusieron Adriana Micale, abogada especialista en Seguridad Social, y José Pedro Bustos, titular de la Comisión Europea de la Seguridad Social y director regional para la Argentina.

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