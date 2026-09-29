Luis Caputo: “Kicillof es el anticristo y el kirchnerismo es el infierno”

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a cargar contra el kirchnerismo y, en particular, contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien ubicó como principal referencia de una eventual vuelta del peronismo al poder. Durante una presentación, Caputo afirmó que “el kirchnerismo es el infierno” y, al referirse a Kicillof, sostuvo: “Es el anticristo, así está visto”.

Caputo vinculó sus críticas con el escenario electoral de 2027 y con el temor de algunos inversores a una eventual vuelta del kirchnerismo. Según planteó, "hay que desmitificar el temor político que tienen algunos que hoy está generando en mucha gente, en muchos tomadores de decisión, una especie de retracción a la inversión".

“Nosotros no esperamos un 2027 como el que el periodismo dice o como algunos colegas dicen. Pero nos preparamos como si pudiera ser. Es lo que corresponde. Esa es nuestra responsabilidad”, afirmó el ministro.





En otro tramo de su exposición, el ministro también cuestionó a quienes reclaman una devaluación del peso. Lo hizo con una fuerte descalificación: “Lo voy a decir de manera gráfica: esas momias, porque no queda otra palabra, o miserables que realmente piensan solo en sí mismos y quieren una Argentina pobre, una Argentina donde puedan pagar salarios pobres, tengamos una economía cerrada”.

Caputo sostuvo que ese modelo supone que “la gente subsidia” a esos sectores a través de los precios y que quienes lo impulsan “juegan a ser megaempresarios”.

En contraposición, defendió el objetivo del Gobierno de alcanzar una Argentina con “salarios competitivos” y afirmó que la productividad debe surgir de “menores impuestos, menores regulaciones” y una reducción del costo financiero, y no de una devaluación que reduzca los salarios medidos en dólares.

Caputo también cuestionó la idea de que una corrección cambiaria sea la respuesta para mejorar la competitividad. “La competitividad no viene por devaluar”, planteó en un evento organizado por el diario El Cronista, y sostuvo que una mejora sostenible debe surgir de “menores impuestos, menores regulaciones” y de una reducción del costo financiero. En su visión, el objetivo es que los salarios puedan ser competitivos y que la productividad no dependa de una moneda permanentemente depreciada.

En esa línea, el ministro insistió en que el Gobierno busca modificar la relación entre el Estado, las empresas y los trabajadores. “Nosotros no queremos eso”, dijo después de cuestionar a quienes, según su caracterización, pretenden una economía cerrada que permita sostener determinados márgenes empresarios mediante salarios bajos. Su planteo fue que la apertura y la reducción de costos deben generar una economía más competitiva sin recurrir a una transferencia vía tipo de cambio.

Durante la presentación, Caputo también comparó la situación actual con distintos períodos de gobiernos anteriores, incluyendo las gestiones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. El ministro utilizó esas comparaciones para argumentar que algunos de los problemas que hoy enfrenta la economía son consecuencia de desequilibrios acumulados durante años y que el programa de Milei apunta a corregirlos a través de una combinación de equilibrio fiscal, desregulación y estabilidad monetaria.

Finalmente, al referirse al escenario político de los próximos años, Caputo planteó que el Gobierno debe prepararse incluso para escenarios que considera no deseados. “Esa es nuestra responsabilidad. Eso es lo que tenemos que hacer como funcionarios públicos: estar preparados para lo que eventualmente puede ser un escenario no deseado”, afirmó, en una de las referencias más directas de su exposición a la incertidumbre política de cara a 2027.

Con información de Clarín.