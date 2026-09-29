Hallaron muerto al senador libertario Juan Carlos Pagotto

El senador nacional de La Rioja, Juan Carlos Pagotto, fue hallado muerto en su domicilio ubicado de La Rioja este martes. La noticia del fallecimiento del legislador de La Libertad Avanza causó una profunda conmoción en el ámbito político. Tenía 74 años.

Según los reportes iniciales de fuentes policiales, el cuerpo del legislador fue hallado en su domicilio. Hasta ahora, no se han divulgado oficialmente los motivos de la muerte ni se precisaron detalles sobre las circunstancias del suceso, aunque trascendió que podría haber sido por un infarto.

Pagotto fue abogado y ejerció como parte de la defensa del ex comisario Domingo Vera, condenado a prisión perpetua por los asesinatos de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Rogelio Gabriel Longueville, en el Caso Estrella, y también en la mega causa Menéndez, donde fue defensor del ex juez federal de La Rioja Roberto Catalán y de Roberto Ganemen ​en Juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina.

En 2024, también se vio envuelto en una polémica luego del escándalo por la visita de una comitiva de diputados a represores, por manifestar que a él le hubiera gustado participar de esa reunión.

"Cada cual puede visitar a quien quiera. Los diputados, o cualquier legislador, puede ir a ver cualquier preso, visitar cualquier establecimiento carcelario para ver el estado en que se encuentra, proponer medidas, o cosas", expresó en el momento de la polémica.Y agregó que si el Senado hubiera decidido formar una comisión "en una de esas hubiera ido".

En su trayectoria como senador de la Nación por La Rioja desde 2023, por el bloque de La Libertad Avanza, presidió la Comisión de Unicameral de Acuerdos de la Cámara alta.



"Queremos expresar, en nombre del Gobierno nacional, nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos del senador nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto", dijo el vocero presidencial, Adrián Ravier.

En conferencia de prensa desde la Casa Rosada, el vocero precisó: "Su banca será ocupada por Claudia Cecilia López, una vez cumplidos los procedimientos formales correspondientes".



El fallecimiento del legislador nacional de LLA genera conmoción en la dirigencia política, que a través de las redes sociales comenzaron a dejar mensajes de condolencias para sus familiares y allegados.

"Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro senador Juan Carlos Pagotto, un luchador de la libertad de La Rioja y nuestra país. Un cálido abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento", expresó la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, a través de su cuenta de X.

El presidente Javier Milei replicó el mensaje de su hermana acompañado por las siglas de "Que en paz descanse". Victoria Villarruel, presidente del Senado, también manifestó sus condolencias a través de su cuenta de X.

"Con mucha tristeza recibimos la noticia del fallecimiento del senador Juan Carlos Pagotto, con quien compartimos un importante camino de trabajo en el Senado. Su compromiso y dedicación fueron fundamentales para avanzar en las vacantes judiciales y en la aprobación de leyes históricas para nuestro país", posteó en redes Patricia Bullrich, quien preside la bancada libertaria en el senado.

"Juan Carlos fue una gran persona. Un gran amigo de sus amigos, y alguien que acompañó durante tantos años a mi familia, y a buena parte de la historia de La Rioja, con una cercanía y una generosidad que quienes lo conocimos vamos a recordar para siempre. Acompaño con todo mi corazón a su familia y a sus seres queridos en este momento tan doloroso", escribió Martín Menem a través de su cuenta de X.

Con información de Clarín



