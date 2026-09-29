El nuevo secretario de Discapacidad sufrió un accidente con su moto y está internado

El flamante secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia, sufrió este lunes por la noche un accidente de tránsito mientras circulaba en moto. Tras el impacto, el funcionario debió ser atendido de urgencia y quedó internado en el Hospital Pirovano.

Fuentes oficiales confirmaron a Clarín que Di Liscia terminó con fracturas en varios huesos, pero no registra lesiones neurológicas.

El funcionario había asumido la conducción del organismo la semana pasada. Su designación se dio en reemplazo de Alejandro Vilches al frente de la ex Agencia Nacional de Discapacidad.

Con información de Clarín



