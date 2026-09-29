Anunciaron la película que representará a Argentina en los Premios Oscar

La virgen de la tosquera, dirigida por Laura Casabé, fue elegida para representar a Argentina en la carrera por los Premios Oscar 2027. La película de terror se impuso a El partido, Nuestra Tierra y Parque Lezama.

La elección se conoció este lunes en el ArtHaus Central y fue anunciada por el actor Juan Minujín. El film fue seleccionado por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina.

El guion es de Benjamín Naishtat, quien adaptó los cuentos La virgen de la tosquera y El carrito, de Mariana Enríquez. La historia transcurre durante el verano de 2001 y sigue a tres amigas cuya relación cambia con la llegada de una nueva integrante.

Para llegar a los Oscar

La película deberá superar distintas instancias antes de llegar a la ceremonia de los Oscar. La shortlist de 15 películas recién se conocerá el 15 de diciembre de 2026, mientras que las nominaciones definitivas serán anunciadas el 21 de enero de 2027.

Luego de las fases previas, la 99.ª ceremonia de los Premios Oscar se hará el domingo 14 de marzo de 2027 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles.