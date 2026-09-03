Ola de despidos : en dos días una empresa desvinculó a 1.000 trabajadores

Una avícola en crisis que supo liderar el mercado pero que ahora atraviesa una fuerte crisis financiera y productiva, despidió entre este miércoles y el jueves a 1.000 empleados de tres plantas ubicadas en la provincia de Buenos Aires.



Fuentes del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Buenos Aires (STIA) realizaron el relevamiento de telegramas - que todavía continúa - y los presentaron ante el Ministerio de Trabajo de Buenos Aires.



Se trata de Granja Tres Arroyos.



Según puntualizaron desde el gremio, 500 corresponden a la planta de Capitán Sarmiento, poco menos de 450 a la planta WADE 2 (ex Cresta Roja) en El Jagüel, Esteban Echeverría; y 50 en la planta de Pinazo, en Pilar.



Fuentes de la cartera laboral ratificaron que estas fueron las presentaciones que realizó el STIA en el Ministerio.



La planta más afectada es la de El Jagüel, ya que, según datos aportados desde el gremio, tenía en total 500 trabajadores, por lo que se despidió al 90% de la planta. En Capitán Sarmiento, se echó a la mitad. En Pilar, la plantilla pasó de 300 a 250.



Mañana se llevará a cabo una audiencia en La Plata entre el sindicato, la empresa y autoridades de la cartera laboral para buscar una solución al conflicto.



Los argumentos esgrimidos por la empresa en esta nueva ola de desvinculaciones son



“Una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias”, indicaron.s