Milei anunció sanciones para empresas petroleras que operen en Malvinas

El presidente Javier Milei se dirigió este jueves a todos los argentinos por cadena nacional para informar de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Ratificó que "son argentinas" y que "los puebleños no tienen derecho a una autodeterminación".

Anticipó que por la noche firmará un decreto para “dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios que impone la ley 26.659 contra quienes participan de iniciativas de explotación de petróleo”.

"El Gobierno desplegará todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten la soberanía sobre las Islas Malvinas", agregó.

“La Cancillería argentina ya ha enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en nuestras islas”, expresó el mandatario.

"La ONU reconocen una disputa entre Argentina y el Reino Unido. Es una causa nacional, no de un partido. Hemos obtenidos 18 resoluciones de organismos frente a acciones unilaterales del Reino Unido. El presidente Trump dijo que Estados Unidos evalúa una cambio de postura en favor de Argentina"

Milei anunció este jueves la firma de un DNU para “ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin prioritario de construir una base naval en Tierra del Fuego e incrementar las capacidades en comunicación” de la zona.

"Esa iniciativa persigue el objetivo de conformar el “polo logístico más importante del Atlántico Sur”, afirmó el mandatario

También dijo que enviará al Congreso “con carácter urgente un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional” que tendrá como objetivos “modificar la ley 26.6559 para endurecer penas a operaciones no autorizadas; crear el Consejo de Seguridad Nacional, que definirá una política de seguridad nacional transversal a todo el Estado y dotar un marco para la protección de infraestructura crítica” de la zona.

El Presidente recordó que durante los últimos tres años la Argentina entabló "lazos estrechos con países afines" con los cuales mantiene "una convergencia de intereses". "Ahora confiamos en que esos mismos aliados estarán de nuestro lado en el reclamo legítimo y pacífico que hoy impulsamos", agregó y pidió a continuación "a quienes son amigos de la Argentina que no miren para otro lado cuando se vulnera la soberanía y se llevan nuestros recursos".