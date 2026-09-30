Ley de Tierra: la oposición y el Cecim analizan que hacer tras el fallo de la Corte

Diputados y diputadas de Unión por la Patria mantienen este miércoles una reunión con representantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) La Plata, horas después de que la Corte Suprema revocara el fallo que había cuestionado la derogación de la ley de Tierras Rurales incluida en el DNU 70/2023.

El encuentro estaba previsto para las 11, en la Cámara de Diputados, minutos antes del inicio del debate en comisión del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el Gobierno. La reunión tenía como eje la situación de la Ley 26.737 y el impacto del fallo del máximo tribunal sobre las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros

El Cecim La Plata fue la organización que promovió el amparo judicial contra la derogación de la ley de Tierras. La Corte Suprema dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, aunque aclaró que su decisión no implicó pronunciarse sobre la constitucionalidad de esa norma.

Ley de Tierras: qué dice el fallo de la Corte Suprema

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el Cecim no contaba con legitimación suficiente para promover la acción colectiva y que no estaba configurado un caso judicial que habilitara una decisión sobre el fondo de la cuestión. De esta manera, la resolución no analizó si la derogación de la ley de Tierras es compatible o no con la Constitución.

La decisión, sin embargo, tiene un efecto concreto sobre el estado actual de la normativa. Al quedar sin efecto el fallo de la Cámara Federal de La Plata, vuelve a quedar vigente la derogación de la Ley 26.737 dispuesta por el Gobierno a través del DNU 70/2023.

La norma, sancionada en 2011, establecía un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal, además de fijar restricciones para evitar la concentración de tierras en manos de personas de una misma nacionalidad y establecer condiciones específicas para determinadas zonas.

La reunión entre los legisladores de Unión por la Patria y el Cecim se realizará, además, en la previa de un debate parlamentario que tendrá como uno de sus ejes la defensa de la soberanía nacional. Diputados comenzará a analizar el proyecto enviado por el Ejecutivo que endurece las sanciones para quienes exploten recursos naturales en las zonas reclamadas por la Argentina, incluidas las Islas Malvinas.

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