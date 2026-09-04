Tragedia en Francia: murió un enólogo mendocino y otro argentino está grave

El enólogo argentino Gabriel Ansiaume, de 39 años, murió en un trágico accidente mientras practicaba escalada libre en el macizo del Mont Blanc, en Francia. Mientras que su compañero de travesía, también argentino, sobrevivió a la caída y permanece internado. El accidente fue reportado este viernes pero sucedió el jueves en horas del mediodía francés.



Según informó el diario francés Le Parisien, el accidente ocurrió alrededor del mediodía francés en la Aiguille du Peigne, una de las famosas agujas de Chamonix, cuya cumbre alcanza los 3.192 metros de altura.



Según el Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) de Chamonix, los argentinos se encontraban en una excursión por una ruta de escalada cuando, por causas que todavía están siendo investigadas, ambos montañistas resbalaron y cayeron hacia el corredor de los Papillons.



Ansiaume, mendocino, había viajado a Europa por motivos laborales y durante su estadía en Francia decidió realizar una actividad de montaña junto a un primo, también argentino, que reside en ese país. Según Le Dauphiné Libéré, el primo de Ansiaume sobrevivió pero presentaba un traumatismo en la columna y fue evacuado por vía aérea al hospital de Sallanches, en Alta Saboya.



Por lo que se sabe hasta el momento, después de hacer cumbre, tuvieron un accidente mientras practicaban rapel para el descenso. En principio, el accidente tampoco se produjo por las condiciones climáticas en la montaña más emblemática de los Alpes.



Ansiaume, conocido por sus amigos como "Rata", tenía una dilatada y reconocida trayectoria vinculada a la industria del vino. "Nos quedamos con su irremplazable calidad humana", coincidieron colegas y allegados tras conocer la impactante noticia, según el testimonio que recogieron los medio mendocinos.



En los últimos años, el enólogo había desarrollado distintos proyectos.