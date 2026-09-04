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Economía

El Central inicia las subastas de plazos fijos para fondear crédito hipotecario

El lunes inicia el proceso para las entidades financieras.

Por El Litoral

Viernes, 04 de septiembre de 2026 a las 18:09

Las subastas de aportes jubilatorios —hoy bajo administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que depende de la Anses— para ser invertidos en plazos fijos de entre 1 y 5 años, y que los bancos deberán destinar a generar crédito hipotecario más accesible, arrancarán el lunes.

La primer convocatoria oficializada es para que presenten ofertas (podrán ser más de una a cada plazo) ese día entre las 11 y las 15 horas para acceder a esos fondos

Cantidad de posturas: las entidades financieras participantes podrán ingresar 1 (una) o más ofertas por cada tramo. En Anexo I se establece la cláusula de precancelación.

La iniciativa, una de las apuestas oficiales para tratar de reimpulsar la construcción y la operatoria inmobiliaria de cara a las próximas elecciones, se pone en marcha tras la firma, en las últimas horas, del Convenio de Colaboración Técnica del organismo previsional con el Banco Central (BCRA), y luego de que esta última entidad definiera hoy el “reglamento” para comenzar con las licitaciones mediante la Comunicación “A” 8475.

Esa circular establece, por caso, que las ofertas para acceder a esos fondos deberán ser cursadas por los bancos “a través del sistema SIOPEL de A3 Mercados, Rueda LIC2” y que el mecanismo de subasta contempla “un sistema de precio múltiple”.

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