La llamaron a su puerta, se asomó por la ventana y le tiraron ácido en la cara

Cuatro hombres fueron detenidos, acusados del salvaje ataque contra Agustina Soledad Rodríguez, una joven de 25 años a la que le arrojaron ácido en la cara y quemaron gran parte de su cuerpo en la localidad bonaerense de Pablo Podestá. Entre los arrestados se encuentra Faustino Hernán Ramírez (21), la ex pareja de la víctima.



Todo ocurrió el 27 de agosto pasado en un domicilio ubicado en la calle Benito Pérez Galdós al 9100.



Según la investigación, un hombre se acercó a la casa de Rodríguez con la excusa de realizar una entrega. Cuando la llamaron a la puerta, la víctima abrió la ventana y un hombre le arrojó un líquido ácido en el rostro, el cuello y el pecho, y luego huyó del lugar en un auto. Un video que acompaña esta nota muestra el momento del ataque.



El ataque le provocó quemaduras graves y la víctima fue trasladada a un hospital local, donde continúa siendo asistida. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, al momento del hecho, quien la llevó al centro de salud fue Ramírez, su ex pareja.



A partir de ese episodio se iniciaron tareas investigativas que incluyeron la recolección de material fílmico para identificar al agresor y al vehículo utilizado en la huida.



El trabajo de recolección de imágenes permitió ubicar el auto empleado por el atacante en la calle Martín Fierro al 8000. Allí, personal de la Comisaría 9º de Villa Bosch secuestró un Ford Fiesta Kinetic, similar al que se observa en el video.