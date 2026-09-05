Pablo Quirno defendió la estrategia sobre las Islas Malvinas: “No empezó con la bandera del Mundial ni con Trump”

El canciller Pablo Quirno defendió la estrategia del Gobierno sobre las Islas Malvinas y rechazó que haya surgido a partir de la bandera exhibida durante el Mundial de fútbol o de las recientes declaraciones de Donald Trump. El funcionario sostuvo que la política hacia el Atlántico Sur lleva meses de trabajo junto al Ministerio de Defensa.

“Cuando dicen que fue la bandera del Mundial o las declaraciones del presidente Trump para minimizar el trabajo realizado durante meses para llegar a articular una estrategia integrada de defensa de nuestros intereses en Malvinas y el Atlántico Sur”, escribió Quirno en la red social X.

En paralelo, el canciller se refirió a las empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en el archipiélago. Según afirmó, unas 180 compañías deberán elegir entre continuar operando en Malvinas o exponerse a sanciones en la Argentina.

Quirno aseguró que las petroleras extranjeras que buscan crudo en Malvinas son “una amenaza”. Por eso, defendió las medidas anunciadas en la cadena nacional del presidente Javier Milei: “Valorizar nuestros activos estratégicos es lo que nos permite pararnos de una manera diferente”.

Entre las medidas anunciadas por el Gobierno se incluyó una restricción adicional para las empresas que busquen explotar recursos en la zona de las Islas Malvinas. El canciller reiteró que deberán optar entre mantener actividades en un territorio disputado o desarrollar sus inversiones en la Argentina.

“Van a tener que elegir entre invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o venir a la Argentina, con seguridad jurídica y mayor potencialidad de negocios”, afirmó.

Las declaraciones se produjeron en medio de la renovada tensión diplomática por la soberanía de las islas. Días atrás, Trump había dicho que podría revisar la posición de Estados Unidos sobre la soberanía británica en el archipiélago. “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, comentó el norteamericano.



